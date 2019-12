Kotimaa

Miksi portugalin ja latinan voi kirjoittaa ylioppilas­kokeissa, mutta kiinaa ei?

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Portugali

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006320700.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan merkitys Suomen viennille kasvaa. Samalla kasvaa myös kielitaidon merkitys.

Ylioppilastutkintoa

Kiinan