Kotimaa

Ajokorttilain muutos on tehnyt ajokokeista jopa hengenvaarallisia, varoittavat autokoulut

Heinäkuussa

Ajokorttiuudistuksen

Uudistuksen

Liikenne-

Opetuslupien ”villi länsi”

Opetusluvan

Liikkuvan