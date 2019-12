Kotimaa

Kunta pani miljoonia maksaneen uudehkon puutalon huutokauppaan, paras tarjous oli runsaat 60 000 euroa

Kurikan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kurikan