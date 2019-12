Kotimaa

”Auringonpaiste marraskuussa on poikkeustila” – päättynyt marraskuu oli vielä tavallistakin pimeämpi

Tuntuiko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006324559.html

Tämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Surkea,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muuten

Miten

Miksi