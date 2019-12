HS kävi pääministeriehdokkaiden kotikaupungeissa: ”Mariinit” luottavat tamperelaiseen, Vantaalla vaihdettaisiin Antti Anttiin

Kotimaa

HS kävi pääministeriehdokkaiden kotikaupungeissa: ”Mariinit” luottavat tamperelaiseen, Vantaalla vaihdettaisii

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Marin on valovoimainen ihminen ja hyvä puhuja”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samanlaista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tamperelainen

”Kyllä voitaisiin Antti vaihtaa Anttiin”

Suomen

Vantaan

Vantaa

Vaikka