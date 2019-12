Kotimaa

Ilman ulkomaalaistaustaisia naisia Suomen vauvakato olisi entistäkin jyrkempi

Syntyvyyden

Oikaisu 4.12. kello 10.30: Artikkelin otsikkoa muutettu. Aiempi versio antoi ymmärtää, että syntyvyyden laskulle olisi löytynyt selitys.

koettelevalle vauvakadolle on löytynyt ainakin osittainen syy: suomalaistaustaisten naisten kokonais­hedelmällisyyden lasku. Tilastokeskus julkaisi keskiviikkona uusia tietoja kokonaishedelmällisyyden kehityksestä.Kokonais­hedelmällisyysluku on syntyvyyden mittari. Se kertoo, kuinka monta lasta nainen synnyttäisi elämänsä aikana, jos syntyvyys pysyisi laskentavuoden tasolla.Viime vuonna Suomen kokonais­hedelmällisyysluku oli 1,41. Se tarkoittaa, että suomalaisnaisten odotetaan synnyttävän elämänsä aikana 1,41 lasta. Vielä vuosikymmenen alussa lukema oli 1,87. Kokonais­hedelmällisyysluku on siis pudonnut jyrkästi tämän vuosikymmenen aikana.lasku selittyy etenkin kantasuomalaisten naisten syntyvyyden laskulla. Viime vuonna suomalaisnaisten kokonais­hedelmällisyysluku oli 1,20 lasta naista kohden. Vuonna 2010 se oli 1,72.Samalla Suomessa syntyneiden lasten absoluuttinen määrä on pudonnut historiallisen alas.Tilastokeskuksen viime viikolla julkaisemien lukujen valossa Suomen syntyy tänä vuonna noin 45 000 vauvaa. Näin vähän vauvoja piti syntyä Suomessa vuoden 2018 marraskuussa tehdyn väestöennusteen mukaan vasta vuonna 2045.Suomessa syntyi edellisen kerran näin vähän vauvoja nälkävuosien aikaan vuonna 1868. Merkittävää on huomata, että Suomessa asui tuolloin hieman yli 1,7 miljoonaa asukasta. Nyt asukkaita on yli 5,5 miljoonaa. Vauvoja syntyy siis nyt yhtä vähän kuin 1868 vaikka asukkaita on lähes neljä miljoonaa enemmän.Suomen vauvakato olisi vieläkin jyrkempi ilman ulkomaalaistaustaisia. Ulkomaalaistaustaisten osuus syntyvyydestä on nimittäin suurentunut tasaisesti 1990-luvulta saakka. Nykyisin ulkomaalaistaustaisten naisten osuus Suomen syntyvyydestä on 14 prosenttia. Esimerkiksi vielä vuonna 2010 osuus oli 8 prosenttia.Ulkomaalaistaustaiset naiset synnyttävät myös tietyllä tavalla osuuttaan enemmän lapsia. Ulkomaalaistaustaisten naisten osuus oli viime vuoden lopussa kymmenen prosenttia kaikista Suomen 15–49-vuotiaista naisista. Ulkomaalaistaustaisten naisten osuus on kasvanut hitaammin kuin heidän synnyttämiensä lasten osuus.