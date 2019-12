Suora lähetys käynnissä: Huumekaupan keskuksesta paljastui tuhansien suomalaisten myyjien ja ostajien nimet – nuorimmat Silkkitien käyttäjät 15-vuotiaita ja vanhimmat yli 80-vuotiaita

Kotimaa

Suora lähetys käynnissä: Huumekaupan keskuksesta paljastui tuhansien suomalaisten myyjien ja ostajien nimet –

Viranomaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Silkkitie

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue Lisää:

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006330430.html

Vanhemman