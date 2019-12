Kotimaa

Tuore väitös: Opettajakoulutuksen valinta suosii miehiä ja vanhempia hakijoita

Opettajankoulutuksen

Mankki

Suomessa

Piilokiintiöt

Soveltuvuuskoetta

Mankin

soveltuvuuskokeet suosivat miehiä ja iäkkäämpiä hakijoita. Tämä käy ilmi Tampereen yliopistossa joulukuussa tarkastettavasta väitöskirjatutkija Ville Mankin väitöskirjasta.Mankki tutki opettajankouluttajien muodostamia opiskelijavalintakriteereitä ja opettajankouluttajien suoriutumista soveltuvuuskokeen arvioitsijoina luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalinnassa.Soveltuvuuskokeella on ollut suuri painoarvo opettajankoulutuksen haussa. Sen merkitys korostuu entisestään, kun ensi vuonna opettajankoulutuksessa siirrytään valtakunnalliseen yhteisvalintaan ja yhteiseen soveltuvuuskokeeseen.Tulevaisuudessa yhteen soveltuvuuskokeeseen osallistumalla voi hakea usean eri yliopiston opettajankoulutukseen sekä useaan eri koulutukseen kunkin yliopiston sisällä.havaitsi kokeessa arvioitsijoina toimivien opettajankouluttajien muodostavan piilokiintiöitä ja kohdistavan hakijoihin ristiriitaisia valintakriteereitä.Vaikka korkeakoulutuksessa on jo pitkään mietitty ratkaisuja nuorimpien hakijoiden aseman parantamiseksi, opettajankouluttajat antoivat tutkimuksen mukaan korkeampia soveltuvuuskoepisteitä miehille ja iäkkäämmille hakijoille.Iäkkäämmät ja kokeneemmat hakijat kykenevät antamaan itsestään valmiimman vaikutelman. Täten he kykenevät vakuuttamaan opettajankouluttajat selviytymisestään vaativassa ammatissa, Mankki arvioi.Nuoremmat hakijat taas vaikuttavat tutkimuksen mukaan onnistuvan opettajankouluttajien vakuuttamisessa huomattavasti heikommin. Esimerkiksi 18–19-vuotiaiden riski joutua kokonaan soveltumattomaksi arvioiduksi oli yli kaksinkertainen iäkkäimpiin hakijoihin verrattuna.koulutusalat ovat sukupuolittuneet poikkeuksellisen voimakkaasti. Kasvatusaloilla miehiä on vain noin joka kuudes. HS kirjoitti ilmiöstä syyskuussa.Miesten suosiminen voi Mankin mukaan johtua osittain siitä, että miehet erottautuvat naisvaltaisesta hakijajoukosta, minkä seurauksena he saavat korkeampia soveltuvuuskoepisteitä.Toisaalta kun miesopettajien määrä erityisesti alemmilla koulutustasoilla on vähäinen, se saattaa Mankin mukaan ohjata opettajankouluttajia pyrkimykseen tukea mieshakijoiden valikoitumista opettajankoulutukseen.”Mikäli miehiä kaivataan kouluun lisää, olisi piilokiintiöiden ylläpitämisen sijaan perustellumpaa pyrkiä purkamaan niitä esteitä, jotka vähentävät miesten halua hakeutua alalle”, hän toteaa.ovat Mankin mukaan ongelmallisia, sillä ne heikentävät hakijoiden yhdenvertaista kohtelua. Hakijan menestys riippuu jonkin verran myös siitä, millaisiin valintakriteereihin häntä arvioiva opettajankouluttaja tukeutuu.Hän peräänkuuluttaa menetelmällisesti ja sisällöllisesti hallitumpaa ja kontrolloidumpaa sovelluskoetta.”Tällöin epäolennaisille kriteereille, kuten iälle tai sukupuolelle, ei jäisi arvioinnissa tilaa”, Mankki sanoo.on uudistettu Turun yliopistossa kansallisessa Ovet-hankkeessa rakennetun opettajan osaamisen mallin pohjalta.Malli kuvaa valmiin opettajan tietoja ja taitoja. Niissä on myös osa-alueita, joiden avulla voidaan arvioida, millaisia ominaisuuksia opettajaksi opiskelevalla tulisi olla, kertoo Helsingin yliopiston varadekaani Anu Laine.Laine toimii valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston ohjausryhmän puheenjohtajana.Eri yliopistoilla on aiemminkin ollut yhteisiä arvioitavia asioita, esimerkiksi motivoituneisuus, mutta ne eivät Laineen mukaan ole perustuneet samoihin kriteereihin.”Jokainen yliopisto on tulkinnut niitä omilla tavoillaan”, Laine kuvaa.Hän pitää huomionarvoisena sitä, että osaamisen malli on kehitetty tutkimusperusteisesti, jolloin myös kriteerit pohjaavat tutkittuun tietoon.mielestä yhteinen soveltuvuuskoe antaa mahdollisuuksia tasapuolisen valinnan kehittämiseksi.”Yhteinen soveltuvuuskoe kutsuu luokseen tasapuolista valintaa, joka perustuu yhdenmukaisiin kriteereihin. Ainakin mahdollisuuksia sen kehittämiseksi yhteistyössä on kuitenkin aiempaa enemmän.”Kompetenssimallin siirtäminen opiskelijavalintakontekstiin ei kuitenkaan hänen mielestään ole aivan yksinkertaista, eikä se sinänsä poista piilokiintiöiden ongelmaa.”Olennaista on, miten arvioitsijat lopulta osaavat tehtävänsä. Koulutuksen lisäksi heiltä vaaditaan myös omakohtaista reflektointia omien sokeiden pisteiden tunnistamista.”