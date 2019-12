Alma Median Kai Telanteen työsyrjintäsyyte kaatui, oikeus piti toimitusjohtajan kommenttia työhaastattelussa ”täysin epäasiallisena”

Kotimaa

käräjäoikeus hylkäsi torstaina Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanteen työsyrjintäsyytteen. Samoin kävi henkilöstöjohtaja Virpi Juvosen vastaavalle syytteelle.Oikeus katsoi, ettei Aamulehden päätoimittajaksi hakenutta Päivi Anttikoskea syrjitty sukupuolen perusteella. Hänet sivuutettiin valintaprosessissa sen vuoksi, ettei hän ollut valitsijoiden mielestä tehtävään paras henkilö, oikeus totesi.Telanne sai syytteen työsyrjinnästä, kun syyttäjän mukaan hän oli kysynyt Anttikoskelta työhaastattelussa, miten tämän lapsi pärjäisi ilman äitiään. Anttikoski oli tätä ennen sanonut, että jos hänet valittaisiin, hänen miehensä ja poikansa asuisivat edelleen Helsingissä ja hän itse asuisi Tampereella viikot.mukaan näyttöä ei ollut siitä, että Anttikoski olisi pudotettu pois valintaprosessista sen vuoksi, että hän olisi tultuaan valituksi päätoimittajaksi muuttanut viikoiksi asumaan Tampereelle muun perheen jäädessä asumaan Helsinkiin.”Päätös Anttikosken osalta on tehty kesken valintaprosessin hyvin todennäköisesti sen vuoksi, että Anttikoski oli hakenut samaan aikaan myös valtioneuvoston viestintäjohtajaksi. Näin ollen Anttikoskea ei ole syrjitty sukupuolen perusteella”, oikeus totesi.Sen sijaan oikeus katsoi 10-vuotiaaseen poikaan ja äitiinsä liittyvää pärjäämiskommenttia näin: ”Telanteen kommentti on tuossa tilanteessa eli työhaastattelussa ollut ajattelematon ja täysin epäasiallinen.”Telanteen vaatimus oikeudenkäyntikuluistaan oli valtava, lähes 150 000 euroa, jossa tuntiveloituskin oli parhaimmillaan 580 euroa. Käräjäoikeus piti tätä kohtuuttoman suurena ja määräsi syytettyjen kuluiksi vajaat 23 000 euroa. Tämän summan maksaa valtio.Syyttäjä katsoi, että Anttikoski oli kärkihakija, kun taas Telanne vähätteli Anttikosken osaamista oikeudenkäynnissä, samoin Juvonen. He molemmat myös kiistivät syytteen.on aiemmin tuomittu sakkoihin Lapin Kansan päätoimittajaksi valitun Johanna Korhosen syrjinnästä. Korhonen valittiin vuonna 2008 Lapin Kansan päätoimittajaksi, mutta Telanne purki sopimuksen saatuaan tietää, että Korhosen puoliso on poliittisesti aktiivinen nainen.Korkeimman oikeuden mukaan Telanne syrji Korhosta sekä sukupuolisen suuntautumisen että perhesuhteiden perusteella. Telanne tuomittiin vuonna 2015 maksamaan 40 päiväsakkoa eli yhteensä noin 18 000 euroa.Juttu päivittyy.