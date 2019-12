Kotimaa

Varusmiesten fyysisen kunnon ja painon kehitys kertoo karua kieltä: joka neljäs on ylipainoinen

aloittavien miesten keskipaino on noussut seitsemän kiloa 1990-luvulta tähän päivään.Samaan aikaan varusmiesten keskipituus on pysynyt likimain ennallaan noin 179 sentissä.Puolustusvoimien mukaan vuonna 1993 varusmiespalveluksen aloittaneiden miesten keskipaino oli 70,8 kiloa, kun se viime vuonna oli 77,5 kiloa.Varusmiesten paino nousi Puolustusvoimien tilaston mukaan erityisen voimakkaasti vuodesta 2000 vuoteen 2006. Viimeisten viiden vuoden aikana keskipaino ei ole enää noussut, mutta ei juuri laskenutkaan.joka neljäs on nykyään vähintään ylipainoinen ja lähes joka kymmenes lihava. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuore tutkimus pohjautui perusterveydenhuollon avohoidon ilmoituksen (Avohilmo) aineistoon, jossa tätä ikäryhmää tarkasteltiin ensimmäistä kertaa.Sen mukaan vuoden 2017 kutsuntaikäisistä eli 17–18-vuotiaista 27 prosenttia oli vähintään ylipainoisia eli heidän painoindeksinsä oli vähintään 25. Yhdeksän prosenttia oli lihavia eli painoindeksi oli vähintään 30.Samaa tahtia kuin varusmiesten paino on noussut, on heikentynyt heidän fyysinen kuntonsa. Puolustusvoimien tilasto Cooperin testin tuloksista kertoo kuntotasosta karua kieltään.Huippuvuonna 1979 varusmiehet juoksivat kestävyyskuntoa mittaavassa 12 minuutin Cooperin testissä keskimäärin 2 760 metriä. Sen jälkeen tulokset lähtivät laskuun ja 1990-luvun loppupuolella ne heikentyivät erityisen paljon.Viime vuonna keskimääräinen tulos jäi 2 403 metriin. Ilahduttavasti se oli metrin verran parempi suoritus kuin edellisen vuoden tulos, joka kirjautui tilastoon vuosikymmenten huonoimpana.Kiitettävään tulokseen yltävien osuus on pudonnut kuuteen prosenttiin. Vielä 1990-luvun puolivälissä lähes 15 prosenttia juoksi kiitettävän.Vastaavasti huonon tuloksen saavien osuus on 2000-luvun aikana kasvanut rajusti. Kun 1990-luvun lopulla joka kymmenes juoksi Cooperissa huonon tuloksen, viime vuonna niin teki jo lähes 30 prosenttia.lihaskunto lähti voimakkaaseen laskuun jo 1990-luvun alussa. Vuodesta 2000 lähtien se on heikentynyt maltillisemmin, mutta aivan viime vuosina jälleen hieman nopeammin.Nuorten ylipaino ja lihavuus ovat THL:n mukaan huolestuttavia, koska ne jatkuvat usein aikuisikään. Syyt varusmiesten ylipainoon ovat samat kuin koko väestöllä eli elinympäristön muuttuminen.”Runsaasti energiaa, mutta vähän ravintoaineita sisältävien ruokien ja juomien tarjonta on lisääntynyt, pakkaus- ja annoskoot ovat kasvaneet ja istuva elämäntapa yleistynyt”, listaa THL:n kehittämispäällikkö Päivi Mäki. ”Tärkeintä on edistää nuorten terveellisiä ruokatottumuksia ja riittävää liikkumista”, Mäki lisää.alkaessa 80 vuotta sitten ongelmat olivat toisenlaisia. Juha Mälkin väitöskirjassa Herrat, jätkät ja sotataito: Kansalaissotilas- ja ammattisotilasarmeijan rakentuminen 1920- ja 1930-luvulla kuvataan, kuinka tuolloista miesvoimaa söivät huono terveys, heikko kunto ja pienikasvuisuus.1920-luvulla vain 60 prosenttia nuorukaisista kelpasi väitöskirjan mukaan palvelukseen ja heistäkin osa karsittiin pois tulotarkastuksessa. Syynä olivat monet kansantaudit, kuten tuberkuloosi ja riisitauti sekä kova ruumiillinen työ ja heikko ravitsemus.Nykyään armeijan käy noin kaksi kolmannesta ikäluokasta.noususta huolimatta varusmiesten vaatetuksen kokojakauma on säilynyt suurin piirtein ennallaan. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tiedotuspäällikkö Juhani Kauppinen tietää siihen parikin syytä.”Jakaumaa saattavat tasoittaa osaltaan jonkin verran vapaaehtoista palvelusta suorittavat naiset, joille tarvitaan enemmän myös kokotaulukon pienempiä kokoja”, sanoo Kauppinen.Lisäksi kokojakaumaan vaikuttaa Kauppisen mukaan yleinen muoti enemmänkin kuin varusmiesten koko.”Viime vuosina ovat olleet muodissa hyvin istuvat, tiukat vaatteet. 2000-luvun alussa esimerkiksi housut lököttivät muodin mukaisesti usein nykyistä matalammalla ja olivat kooltaan suurempia. Kun muoti on muuttunut niukemmaksi, on ilmennyt enemmän tarvetta kokotaulukon pienemmille vaatteille. Varsin selvästi muodin muutokset näkyvät esimerkiksi T-paitojen kokojakaumassa”, Kauppinen kuvaa.THL:n tutkimusaineisto kattoi kaikki Avohilmoon tallentuneet vuonna 1999 syntyneiden miesten terveydenhoitokäynnit vuonna 2017. Tietojen kattavuus oli riittävä 92 kunnassa.