Kolme ylennystä kenraali- ja amiraalikunnassa – HS:n hakukone näyttää kaikki ylennykset

presidentti Sauli Niinistö on päättänyt seuraavista kenraali- ja amiraaliylennyksistä puolustusvoimissa 6.12.2019 lukien: Lippueamiraali Jori Matias Harju ylennetään kontra-amiraaliksi, prikaatikenraali Jukka Sonninen kenraalimajuriksi ja eversti Jukka Jokinen prikaatikenraaliksi.Kontra-amiraali Jori Matias Harju (s. 1964) on toiminut Merivoimien komentajana 1.1.2019 lukien. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa merivoimien operaatiopäällikkönä, valmiuspäällikkönä Merivoimien esikunnassa, Puolustusvoimien operaatiokeskuksen päällikkönä Pääesikunnassa, vanhempana osastoesiupseerina puolustusministeriössä ja Suomenlinnan Rannikkorykmentin komentajana. Lippueamiraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2018.Kenraalimajuri Jukka Tapio Sonninen (s. 1960) on palvellut vuodesta 2015 lähtien koulutuspäällikkönä Pääesikunnassa. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Kainuun prikaatin komentajana, apulaisosastopäällikkönä ja sektorijohtajana Pääesikunnassa sekä valtioneuvoston turvallisuuspäällikkönä. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2014.Prikaatikenraali Jukka Erkki Paavali Jokinen (s. 1967) on palvellut Karjalan prikaatin komentajana elokuusta 2019 lähtien. Aiemmin hän on toiminut muun muassa kadettikoulun johtajana Maanpuolustuskorkeakoulussa, sektorijohtajana Pääesikunnassa ja tasavallan presidentin adjutanttina. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2016.Tästä hakukoneesta voit katsoa kaikki itsenäisyyspäivän ylennykset Puolustusvoimissa.on myös ylentänyt everstiksi yhteensä kahdeksan henkilöä. Everstiksi ylennettyjen joukossa on muun muassa Puolustusvoimien viestintäpäällikkö, everstiluutnantti Torsti Astrén. Komentaja Kai Kuosmanen Maanpuolustuskorkeakoulusta ylennettiin kommodoriksi.Presidentti on ylentänyt itsenäisyyspäivänä myös yhteensä 617 reservin upseeria ja erikoisupseeria. Everstiluutnantiksi ylennettiin Lasse Holma. Majuriksi ylennettiin 27 ihmistä.