Helmiä, höyheniä ja kantaa­ottavuutta – Näitä trendejä stylistit ja suunnittelijat odottavat näkevänsä Linnan

päivää viime kevään eduskuntavaalituloksien jälkeen.”Silloin vaatesuunnittelija Teemu Muurimäki sai ensimmäisen pukutilauksensa Suomen merkittävimpään pukujuhlaan, itsenäisyyspäivän presidentinlinnan vastaanotolle.Joitain tilauksia saattaa Muurimäen mukaan tulla lähempänä juhlaa, mutta suuri osa puvuista on jo hyvässä vaiheessa puolitoista viikkoa ennen itsenäisyyspäivää.vastaanotto nostaa jalustalle lahjakkaita suomalaisia suunnittelijoita ja tarjoaa mahdollisuuden muoti-ilotteluun, sanovat asian­tuntijat.Helsingin Sanomat seuraa puku­muotia hetki hetkeltä. Myös lukijat pääsevät äänestämään suosikki­pukuaan.Helsingin Sanomien pukuraatiin osallistuu tänä vuonna stylisti Minttu Vesala sekä stylisti ja Variety Vintage -liikkeen omistaja, yrittäjä Juho Pihlajaoja.Juhlien teema on tänä vuonna tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu. Vieraslista mukailee teemaa.Millaisia trendejä tyyliasiantuntijat odottavat juhlissa tänä iltana näkevänsä?Muurimäen kädenjälkeä nähdään juhlissa tänä vuonna ainakin seitsemän puvun verran. Mittatilauspukujen lisäksi juhlissa on myös Muurimäen Turolle suunnittelemia frakkeja.Muurimäen mukaan puvut ovat tänä vuonna kantaaottavia ja kantajansa näköisiä.Pihlajaojan mukaan mielenkiintoinen asu syntyy nimenomaan henkilökohtaisuudesta. ”Vaatteet ovat vaatteita, mutta kokonaisuus ja tyyli on jotain sellaista, mitä ei voi hakea kaupasta”, Pihlajaoja toteaa. Tyylikkäästä kokonaisuudesta näkyy myös se, että puvun kantaja viihtyy asussaan.vuosien mieleenpainuvien asujen joukossa on perinteisesti ollut kantaaottavia elementtejä. Erityisesti kestävää kehitystä ja ilmastoteemoja on huomioitu ja tulkittu puvuissa jo useana vuotena.Viime vuonna esimerkiksi presidentin puolison, rouva Jenni Haukion puku oli valmistettu juhlien ilmastoteemaa mukaillen puukuidusta Ioncell-menetelmällä.Vesala toivoo, että kestävyysteema huomioitaisiin puvuissa tänä vuonna erityisesti monikäyttöisyytenä.On monta tapaa pukeutua ekologisesti, Vesala toteaa ja nostaa esiin muun muassa pukujen lainaamisen ja uusiokäytön mahdollisuuden.juhlallisuudet ovat uudistuneet vain hyvin vähän vuosien aikana. Perinteiseen juhlaan liitetään tiettyjä odotuksia, jotka määrittelevät myös juhlassa nähtäviä pukuja.Perinteiden lisäksi pukeutumista määrittelee etiketti.Etiketin mukaan miehet pukeutuvat frakkiin, jonka voi korvata myös tummalla puvulla. Naisten etiketin mukainen asu on suuri iltapuku.Vesala toivoo, että tiukasti kahden sukupuolen välille jakautunutta etikettiä uskallettaisiin ravistella ajan henkeen sopivaksi, kuitenkin juhlan arvokkuutta kunnioittaen.”Aina on kiva jos joku pääsee yllättämään”, Vesala toteaa.trendeihin ja väreihin tulee, Vesala odottaa näkevänsä helmiä, höyheniä ja murrettuja sävyjä. Yksityiskohdilla pukuihin voi liittää teemaan sopivaa sanomaa ja sisältöä. Kirkkaat värit jäävät katsojien mieleen, niitä Vesala uskoo linnassa nähtävän myös tänä vuonna.Sekä Muurimäki, Vesala että Pihlajaoja painottavat, että kyseessä on ennen kaikkea hieno ja ylellinen tilaisuus, jossa vieraat pistävät parastaan. He toivovat, että pukuja arvioitaessakin muistettaisiin juhlan hengen mukainen arvokkuus.