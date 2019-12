Kotimaa

Tiedätkö, mikä on oman sukupolvesi nimi? Ehdota nimeä vuonna 2020 ja sen jälkeen syntyville

”Tulevaisuutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://dynamic.hs.fi/a/2019/suomenkasvot/

Sukupolvien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tässä inspiraation lähteeksi edellisten sukupolvien nimet syntymäaikoineen:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

varjostavat erilaiset profetiat ja kauhuskenaariot, joita on vaikea uskoa, mutta toisaalta taas on pakko. Moni nuori miettii, voivatko he ylipäätään hankkia lapsia, ja mitä heille tulee tapahtumaan.”Näin kuvailee vuonna 2000 ja sen jälkeen syntyneiden suomalaisnuorten elinoloja yhteiskuntatieteilijä ja sosiaalipolitiikan emeritusprofessori J.P. Roos.Roos, 74, nimittää 2000-luvulla syntynyttä sukupolvea nimellä Epävarmuuden sukupolvi. Se on syntynyt aikaan, joka on epävarma ja täynnä kysymyksiä: pärjäämmekö enää yhtä hyvin kuin vanhempamme? Millaisia työpaikkoja meille on tarjolla? Kuinka käy eläkkeidemme?asuu seitsemän eri sukupolven edustajia. Vanhimman sukupolven edustajat ovat syntyneet vuonna 1900–1925. Kyseistä sukupolvea Roos nimittää Sodan ja puutteen sukupolveksi.HS kertoi Suomen seitsemän sukupolven tarinat itsenäisyyspäivänä julkaistussa laajassa artikkelissa. Juttu perustui eri sukupolviin kuuluvien suomalaisten haastatteluihin.Artikkelin perusteella eri sukupolviin kuuluvien suomalaisten kokemukset Suomesta eroavat voimakkaasti toisistaan. Jutun vanhin haastateltu, lähes satavuotias Alli Antila muistaa yhä sotien kauhut. 17-vuotias äiti Ronja Aitio puolestaan tietää, kuinka raakaa nettikiusaamista ja ennakkoluuloja nuoret äidit kohtaavat.nimien määrittely perustuu Roosin vuonna vuonna 1987 julkaisemaan teokseen Suomalainen elämä. Laajaan elämäkerta-aineistoon perustuvassa kirjassa Roos antoi nimet itsenäisen Suomen neljälle ensimmäiselle sukupolvelle. Sen jälkeen hän on yhteistyössä muun muassa nuorisotutkimuksen professori Tommi Hoikkalan kanssa keksinyt nimet vielä kolmelle seuraavalle sukupolvelle.Yhteen sukupolveen on Roosin ja Hoikkalan määrittelyissä niputettu pääsääntöisesti noin 15 vuoden sisällä toisistaan syntyneet suomalaiset. Tuorein sukupolvi täyttää vuosikymmenen vaihteessa 20 vuotta, joten on aika nimetä uusi sukupolvi.HS etsii nimeä vuonna 2020 ja sen jälkeen syntyville. Voit ehdottaa nimeä tällä lomakkeella. Ehdotetuista nimistä julkaistaan myöhemmin oma juttunsa.– Sodan ja puutteen sukupolvi (syntymäaika 1900–1925)– Jälleenrakennuksen sukupolvi (s. 1925–1939)– Suuren murroksen sukupolvi (s. 1940–1955)– Lähiösukupolvi (s. 1955–1970)– Hyvinvoinnin sukupolvi (s. 1970–1985)– Yksilöllisen valinnan sukupolvi (s. 1985–1999)– Epävarmuuden sukupolvi (s. 2000–)