Kotimaa

Vieraat saapuvat paikalle – HS seuraa Linnan juhlia suorassa lähetyksessä ja hetki hetkeltä

Itsenäisyyspäivän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS:n

HS seuraa Linnan juhlia hetki hetkeltä:

Video: Kaj Kunnas saapui juhliin Jaa



Video: Veteraani Kauko Suurnäkki palasi sodan jälkeen Lappiin vasta 20 vuoden päästä Jaa



Linnan ulkopuolella on vielä varsin rauhallista. Sisään menijöiden joukossa on nähty ainakin urheilutoimittaja Kaj Kunnas, joka toivoi pääsevänsä ”esimerkiksi Mörköä (Marko Anttila) halaamaan”. Paikalle on saapunut myös joukko sotaveteraaneja, jotka ovat tuttuun tapaan juhlan kunniavieraita. ”Olen nuoresta saakka kasvanut kiinni tähän niin sanottuun isänmaallisuuteen, ja se on säilynyt korkeaan ikään saakka”, kertoo Kauko Suurnäkki Kymenlaaksosta. Jaa



Tuttuun tapaan Linnaan saapuu myös kulttuurin ja viihde-elämän ammattilaisia. Teatterilavoilta ja elokuvien maailmasta paikalla ovat muun muassa Kinky Boots -musikaalissa ihastuttanut laulaja ja näyttelijä Lauri Mikkola, näyttelijä ja teatterikorkeakoulun ex-professori Elina Knihtilä sekä näyttelijä, Jussi-voittaja Oona Airola. Iskelmämusiiikin legendoista paikalla ovat Matti ja Teppo Ruohonen sekä Eino Grön. Kirjallisuutta edustamassa on muun muassa Minna Rytisalo, joka julkaisi viime vuonna teoksen Rouva C., eli kirjan nuoresta Minna Canthista. Lotta Backlund tunnetaan toki politiikan saralta, mutta hän on myös mainio stand up -koomikko. Myös radiojuontaja Harri Moisio on saanut kutsun. Jotkut meistä tuntevat hänet myös armoitettuna Temptation Island -viihdeohjelman kommentaattorina. Jaa



Tietoja kutsutuista julkisuuden henkilöistä on saatu etukäteen melko vähän, mutta joukossa on ainakin paljon urheilun menestyjiä. Tänä vuonna presidentti Niinistö on ojentanut kutsun henkilökohtaisesti yhdelle henkilölle. Hän on Gunnar Yliharju, Suomen jalkapallomaajoukkueen entinen huoltaja. Yliharju on kertonut julkisuudessa, että presidentti Niinistö antoi kutsun hänelle Töölön jalkapallostadionilla Helsingissä. Täältä voit lukea lisää. Presidentin kansliasta kerrotaan, että kutsuja on myös aiempina vuosina toimitettu henkilökohtaisesti esimerkiksi suurristin saaneille. Jaa



Presidenttipari näyttäytyi parvekkeella Valoa pimeään! Presidentti @Niinisto ja rouva @JenniHaukio seurasivat opiskelijoiden soihtukulkuetta Presidentinlinnan parvekkeelta. #Linnanjuhlat #itsenäisyyspäivä pic.twitter.com/UxanwSLFcI — TPKanslia (@TPKanslia) December 6, 2019 Presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio seurasivat alkuillasta opiskelijoiden soihtukulkuetta Presidentinlinnan parvekkeelta. Tasavallan presidentin kanslia julkaisi kuvia kulkueesta. Jaa



Hyvin harvoin ovat juhlavieraat saaneet astella Linnaan näin lämpöisessä ja kuivassa ilmassa. Helsingissä kuusi astetta lämmintä ja liki lempeä tuuli. Mukava asia, kun yllä on kuitenkin arvokkaita iltapukuja ja frakkeja, naisten hiuksissa upeita kampauksia, kasvoilla viimeistelty meikki. Normaalitilannehan on se, että taivaalta tulee vettä tai räntää. Ei kiva. Tällä hetkellä Linnan odotetaan saapuviksi ensimmäisiä veteraaneja. Pian sen jälkeen väkeä alkaakin tulla joka suunnasta, ja paljon. Jaa



Suora Linna-lähetys on alkanut IS:n Antti Virolainen ja Lauri Silvander seuraavat Mariankadulla vieraiden saapumista juhliin. Ensimmäisten saapujien joukossa nähdään ainakin sotaveteraaneja. Jaa



Juhlavastaanoton teemana on tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu. Se näkyy vieraslistalla: Linnaan on kutsuttu muun muassa tutkijoita, tietokirjailijoita, journalisteja ja kasvatuksen ammattilaisia. Kutsun ovat saaneet esimerkiksi Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho, Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson, sananvapausjärjestö Suomen Penin puheenjohtaja ja näytelmäkirjailija Veera Tyhtilä sekä viime vuonna Vuoden luokanopettajaksi valittu Sari Salo. HS kertoi aiemmin tänään Espoon kirjastotoimenjohtajan Jaana Tyrnin tunnelmista, kun hän sai kutsun Linnan juhliin. Voit lukea jutun täältä. Jaa



HS.fi:n suora lähetys Linnasta alkaa noin kello 18 Tervetuloa lukemaan HS.fi:n hetki hetkeltä -seurantaa Linnan juhlista! Tähän seurantaan päivitetään illan aikana juhlien kiinnostavimpia haastatteluja ja tapahtumia. Suora lähetys alkaa Presidentinlinnan ulkopuolelta noin kello 18. Seuraamme Linnaan saapuvia vieraita ja kättelyn alkamista. Noin kello 19.15 lähtien toimittajamme Elina Väntönen ja Tuomas Niskakangas sekä Ilta-Sanomien Noora Hapuli haastattelevat Linnassa kiinnostavimpia vieraita. Jaa



Näytä lisää

juhlavastaanottoa vietetään tänä vuonna varsin perinteisissä tunnelmissa. Juhlien teemana on tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu.Kutsuvieraiden valinnassa presidenttipari on halunnut huomioida ihmisiä ja instituutioita, jotka edistävät luotettavan tiedon välittämistä ja yhteiskunnallista keskustelua. Juhliin on kutsuttu noin 1 700 vierasta.suora lähetys presidentinlinnasta alkaa noin kello 18 ja jatkuu koko illan ajan. HS:n toimittajat Elina Väntönen ja Tuomas Niskakangas sekä Ilta-Sanomien toimittaja Noora Hapuli haastattelevat Linnan kiinnostavimpia vieraita.Keskusteluun noussee ainakin tämänhetkinen poliittinen tilanne ja pääministeri Antti Rinteen ero. HS kysyy yhteiskunnallisilta vaikuttajilta, mitä he ajattelevat kuluneen viikon poliittisesta kuohunnasta.Lisäksi haastattelemme muun muassa kiinnostavia kulttuurin, urheilun ja liike-elämän vaikuttajia. Esittelemme myös näyttävimpiä pukuja ja kokoamme illan aikana kuvakoosteen juhlien kiinnostavimmista hetkistä.