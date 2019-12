Rouva Jenni Haukio edustaa Linnassa samassa fuksianpunaisessa puvussa kuin vuonna 2015

Kotimaa

Jenni Haukio edustaa tänä vuonna Linnan juhlissa fuksianpunaisessa puvussa, jota hän käytti kertaalleen itsenäisyyspäivän vastaanotolla vuonna 2015.Tasavallan presidentti Sauli Niinistö julkaisi Twitterissä kuvan presidenttiparista hetkeä ennen juhlavastaanoton alkua. Kuvassa näkyy myös Haukion puku.Mekko on valmistettu shantung-silkistä ja käsin helmikirjaillusta pitsistä. Sen on suunnitellut muotoilija Sari Nordström ja ommellut mallimestari Karina Vainio.Pukua on muokattu uusiokäyttöön.Minttu Vesalan mielestä on hienoa, että Haukio uusiokäyttää vanhan pukunsa ja tulee näin pukeutuneeksi juhliin kestävästi.”Minusta tämä on hieno ja tärkeä kommentti rouva Haukiolta. Meille kuluttajille ja myös Linnan juhlien vieraille”, Vesala sanoo.”Emäntänä viesti on vielä paljon tärkeämpi ja isompi.”