30 vuotta sitten viinaa kittaava Suomi alkoi mieliä Eurooppaan – alkoi historiallisen nopea viinivallankumous

de Montfaucon Côtes du Rhôn on kuulemma ranskalaisviinien klassikko, mutta monelta suomalaiselta olisi pullo jäänyt vielä 1980-luvulla ostamatta. Koska harva tuon nimen osasi ja kehtasi lausua (Shatoo de monfokon kot dy ron).Alkoholin kulutus painottui kirkkaaseen viinaan ja oluisiin. 1980-luvulla kiinnostus viineihin heräsi. Suomalaisten matkalle viiniä siemailevaksi eurooppalaiseksi kansaksi mahtui kuitenkin noloja tilanteita.”Yksi keskeinen tulppa oli se, että jos ei tiedä edes, miten viinin nimi lausutaan, eihän sitä kehdannut pyytää tiskin takaa. Viinin ostotilanne oli jo niin noloa”, sanoo viinikulttuurin syntyä seurannut Eeropekka Rislakki.Tiski-Alkojen muuttuminen itsepalvelumyymälöiksi mahdollisti viiniharrastuksen kasvun, Rislakki sanoo.Viinien kokonaiskulutus onkin moninkertaistunut Suomessa viimeksi kuluneiden 30 vuoden aikana. Suomalaisen viinikulttuurin muutos näkyy loppuvuodesta kodeissa ja ravintoloissa: punaviinikin on raivannut tiensä suomalaisten ruokapöytiin ja illanistujaisiin.Punaviinin kulutus kasvaa merkittävästi juuri joulukuussa. Viime vuonna Alkossa myytiin punaviiniä kaksi kertaa niin paljon kuin esimerkiksi syyskuussa.viriämisen taustalla oli suomalaisten ansiotason parantumisen. Suomalaiset matkustelivat yhä enemmän ja ottivat vaikutteita lomamatkoillaan kohtaamastaan viinikulttuurista.Kulutustottumuksia ohjasi myös kehittyminen kohti Euroopan unionin jäsenyyttä. Suomalaiset kokivat olevansa eurooppalaisia, ja eurooppalaisuuteen kuului ruoka- ja viinikulttuuri.”Eurooppalaiseen sivistykseen ja kulttuuriin liittyy vahvasti gastronomia. Viini on osa eurooppalaista ja länsimaista gastronomiaa”, sanoo Viini-lehden julkaisija Juha Berglund, joka on työskennellyt viinien parissa yli 30 vuotta.1980-luvulla tiedotusvälineissä alettiin kirjoittaa viineistä. Viineistä kirjoitettiin esimerkiksi vuonna 1985 perustetussa City-lehdessä, jossa viinit liitettiin osaksi kaupunkikulttuuria.Viinin juontia alettiin harrastaa etenkin pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa yliopistokaupungeissa – niissä viinin kulutus on yhä runsainta.”Se oli identiteettikysymys: eurooppalaiset arvot ja kytkeytyminen eurooppalaiseen ruokakulttuuriin. Viini oli myös symbolinen irtiotto viinan juonnista eli avoimesti humalahakuisesta juomisesta”, sanoo City-lehden perustajiin kuulunut Eeropekka Rislakki.Hän toimii tällä hetkellä päätoimittajana ravintola-, ruoka- ja juomakulttuuriin keskittyvässä Viisi Tähteä -verkkojulkaisussa.Alkossa myydyt viinit olivat usein kotimaassa pullotettuja halpoja kierrekorkkiviinejä. Viinitietoisuus kuitenkin lisäsi harrastuneisuutta, mikä kasvatti kysyntää. Kysyntä lisäsi tarjontaa Alkossa – ja toisin päin. Suomalaisten tutustuminen viineihin alkoi valkoviinistä, sieltä helposti lähestyttävästä makeammasta päästä.Suomalaisten viinimaku kehittyi, ja tottumukset muuttuivat. Ihmiset totuttelivat kuivempiin valkoviineihin ja punaviineihin. 1990-luvulla punaviinin suosio lähti voimakkaaseen kasvuun. Vuonna 2002 sen kulutus ylitti ensimmäistä kertaa valkoviinin suosion.Nopea kasvu kuvaa hyvin suomalaisen viinikulttuurin kehitystä. Esimerkiksi chileläiset viinit tulivat Alkoihin vasta 1990, mutta ovat olleet 2000-luvun suosituin viinimaa sekä valkoisissa että punaisissa.”Meillä ei ole vuosisatoja eikä edes vuosikymmenten perinteitä, joita olisi pitänyt noudattaa. Olemme olleet avoimia kaikelle uudelle”, Alkon tuoteviestintäpäällikkö Taina Vilkuna sanoo.kulutus on ollut vuosia melko tasaista, hieman yli 20 miljoonaa litraa vuodessa. Punaviinin kulutus on viime vuosina vähentynyt, ja se lähentelee nyt valkoviinin kulutusta. Kaikkiaan alkoholin kokonaiskulutus on vähentynyt viidenneksellä vuodesta 2007.Vilkunan mukaan punaviinin kulutusta on vähentänyt globaali ”keveyden ja raikkauden trendi”, mikä on lisännyt kuohuviinien, samppanjan ja roséviinien suosiota.Joulun aikaan punaviinit kirivät kuitenkin kaulaa valkoisiin. Vilkunalla on myös selvä näkemys siitä, mitä punaviinejä suomalaiset suosivat.”Täyteläisyys, mehevyys ja hilloisuus ovat adjektiiveja, joilla voi luonnehtia punaviinejä, joista suurin osa suomalaisista pitää”, hän sanoo.