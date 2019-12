Kotimaa

Pyörätuolikelauksen maailmanmestari Amanda Kotaja kiittelee presidenttiparia kannustuksesta

Amanda Kotaja saapui Linnan juhliin ensimmäisten joukossa.Takana on menestyksekäs vuosi: Kotaja voitti parayleisurheilun MM-kisoissa Dubaissa ylivoimaisesti maailmanmestaruuden sadalla metrillä.”Kisat menivät tosi hienosti”, Kotaja sanoo.Ensi vuotta Kotaja kuvaa uransa tärkeimmäksi. Hän kertoo tavoitteekseen paralympiamitalin.”Kyllä se on se yksi iso unelma, mikä on. Kyllä sitä lähdetään hakemaan.”sopii Kotajan mukaan hyvin myös liikuntarajoitteisille juhlavieraille.”On otettu hyvin huomioon, pääsee hyvin liikkumaan. Ihmistungos on esteettömyyden kannalta vaikein juttu.”Kotaja kiitteli presidenttiparia runsaasta kannustuksesta vuoden varrella.”Kyllähän Sauli tosi intohimolla urheiluun suhtautuu, Dubaihinkin saatiin tsemppiä. Se tuntui tosi kivalta!”