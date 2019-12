Kotimaa

Urheilijat saapuivat Linnaan: Marko ”Mörkö” Anttila aikoo jatkoille, jos Tim Sparv pyytää

on takana hieno urheiluvuosi, ja Linnassa juhlivat tänään edustajat niin jalkapallomaajoukkueesta kuin jääkiekkomaajoukkueestakin.Jääkiekosta tuli MM-kultaa keväällä ja miesten jalkapallojoukkue Huuhkajatkin pääsi historiallisesti EM-kisoihin.Huuhkajien kapteeni Tim Sparv saapui linnaan yhtä aikaa päävalmentaja Markku Kanervan kanssa.Sparv kertoo odottavansa ”loistavaa iltaa” hyvässä seurassa.”Gunnar Yläharju on mukana, ja totta kai valmentajani Rive Kanerva on mukana, aivan loistava ilta on tulossa”, Sparv kertoo.”Olisi hienoa, jos koko joukkue olisi täällä. Olen ilman muuta edustamassa koko joukkuetta tänään.”Puoliso Jitka Novackova kertoo ”itkeneensä ja huutaneensa”, kun Huuhkajat pääsivät EM-kisoihin.”Olin niin ylpeä Timistä ja koko joukkueesta”, hän kertoo. ”Mutta hän oli sankarini aiemminkin.”Novackovan mukaan pari ei puhu keskenään juurikaan jalkapallosta.”En katsonut jalkapalloa ennen kuin tapasimme.”jääkiekkoilija Marko Anttila on saapunut Linnaan vaimonsa Heidi Anttilan kanssa.”Tämä on ainutlaatuinen tapahtuma ja hieno juhla. Hieno homma, että päästiin paikalle”, Marko Anttila kertoo.Presidenttiparille hän kertoo aikovansa toivottaa perinteisesti hyvää itsenäisyyspäivää.”Se on varmaan kohteliasta.”Entä aikooko hän jatkoille?”Saa nähdä, kauanko täällä menee”, Anttila vastasi.Sparvin nähdessään hän huikkasi kuitenkin, että lähtee jatkoille, jos tämä pyytää.”Jos Sparvi pakottaa, niin sitten mennään.”