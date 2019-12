Iskelmälaulajakonkarit saapuivat Linnaan: Matti ja Teppo tulivat rentoutumaan, Eino Grön kertoi upean äänensä salaisuuden

Kotimaa

Iskelmälaulajakonkarit saapuivat Linnaan: Matti ja Teppo tulivat rentoutumaan, Eino Grön kertoi upean äänensä

Iskelmälaulaja

Iskelmälaulajaduo

Heti

Eino Gröniltä tiedusteltiin Presidentinlinnan portailla, miten hänen äänensä voi edelleen olla valtavan upea.”No, en tiedä. Olen saanut olla terve ja saanut yläkerrasta apuja, mikäs tässä on”, Grön totesi.”Tiiviisti on tehty töitä kyllä”, sanoi tänä vuonna 80-vuotissyntymäpäivä­kiertueellaan esiintynyt Grön.Floridassa vuosittain talvea viettävältä ja paljon ulkomailla asuneelta laulajalta tiedusteltiin, mitä Suomi merkitsee hänelle.”Kyllä Suomi on aina Suomi. Sen huomaa silloin, kun tulee ulkomailta tänne. Oma maa.”Matti ja Teppo eli Ruohosen veljekset saapuivat Linnan juhliin puolisoidensa kanssa. Aina kaiken takana on nainen, pääsivät Ylen juontajat vääntämään puujalkavitsejä.Lapsuusiästä asti yhdessä esiintyneet Matti ja Teppo ovat tänä vuonna kiertäneet ympäri maata lähes kokonaan loppuunmyydyllä 50-vuotisjuhlakiertueellaan. Vielä viisi konserttia on vetämättä.”Koville ollaan jouduttu, mutta tässä vielä ollaan. Tänne tultiin rentoutumaan”, Matti Ruohonen totesi Presidentinlinnan sisäänkäynnillä.Tämä on veljesten kolmas kerta itsenäisyyspäivän vastaanotolla.”Kyllähän se kutsu aina yllättää, mutta ihanaa taas on täällä olla”, Matti sanoi.juhlien jälkeisenä lauantaina duolla on tiedossa konsertti Turun Logomossa. Ensi vuodesta lähtien veljekset ovat kuitenkin päättäneet esiintyä pelkästään kesäisin – ”festareita ja muuta pientä”.Matti Ruohonen uskoo, että heidän monipuolinen musiikkinsa vetoaa yhä kaikenikäisiin ihmisiin 50 vuoden aikana suomalainen iskelmäkansa on tullut konkareille tutuksi.”Jossain yleisö on menevämpää ja jossain otetaan iisimmin. Riippuu siitä, miten artisti saa yleisön mukaan”, Matti linjaa.