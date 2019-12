Kotimaa

Entinen telinevoimistelija Jari Mönkkönen kannustaa ihmisiä tarttumaan työhön vaikeuksien keskellä

Linnaan

saapuivat Volttimedian päävalmentaja Jari Mönkkönen ja toimitusjohtaja Sanna Mönkkönen.Entinen telinevoimistelija Jari Mönkkönen halvaantui harjoituksissa vuonna 2016. Mönkkösen mukaan työelämä on ollut hänelle ensisijaisen tärkeää.”Jaksamiseni kannalta se on ollut ihan ehdoton. Jos tässä tilanteessa ei ole mitään tekemistä, niin helposti jää sinne sängynpohjalle miettimään asioita. Ei muuta kuin töihin vaan, niin siitä se lähtee sitten eteenpäin”, sanoo Jari Mönkkönen.Häneltä tiedusteltiin myös, mitä hän antaisi neuvoksi isoista vaikeuksista kärsiville.”Ensimmäinen neuvo on se, että pitää hakeutua johonkin tehtävään tai tehdä jotain hommia. Se sängyssä makaaminen pahentaa oloa. Jotain työtä pitää tehdä, siitä se lähtee”, Mönkkönen vastasi.Mönkköset perustivat viestintä- ja liikunta-alan palveluita tarjoavan Volttimedian vuonna 2015. Yritys alkoi tarjota urheiluseuroille telinevoimisteluun pohjautuvaa oheisharjoittelua.Sanna Mönkkönen oli pukeutunut Linnan juhliin pukuun, jota koristivat hänen ystävänsä taiteilija Manuela Boscon maalaukset.”Manuela on tehnyt meille kotiin muutaman maalauksen, kun meillä oli vaikeat ajat ja olen saanut niistä hirmuisesti voimaa ja virtaa. Halusin pukeutua Manuelaan, Manuela on tehnyt minulle elämän jäljet, hän on maalannut minulle iltapuvun. Olen tästä tosi onnellinen ja kannan tätä ilolla tänään”, Sanna Mönkkönen kertoi.