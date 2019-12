Esa Saarisen mukaan hallituksen kaatumisessa voi nähdä myös hyvää – Näin politiikan dramaattista viikkoa kommentoitiin Linnassa

Kotimaa

juhlia vietetään tänä vuonna poliittisesti poikkeuksellisissa tunnelmissa, sillä tällä viikolla hallituksesta erosi pääministeri Antti Rinne (sd) ja maan hallitus kaatui.102-vuotiaan Suomen itsenäisyyspäivää juhlitaan siis vain muutama päivä dramaattisten tapahtumien ja poliittisen kriisin jälkeen.Monet vieraat uskoivat poliittisen tilanteen herättävän Linnan juhlissa keskustelua, mutta juhlapäivänä asiaan suhtauduttiin maltillisesti ja myös myönteisesti.Filosofi Esa Saarisen mukaan hallituksen kaatuminen on hieno osoitus siitä, että Suomessa luottamus otetaan vakavasti.”On sinänsä hienoa, että asiat että voivat tapahtua näinkin nopeasti ilman että siihen liittyy yltiödramatiikkaa, mitä toisessa tilanteessa voisi liittyä”, hän sanoi.Hän muistutti, että puhetta siitä, että luottamus politiikkaan on horjunut, on ollut niin kauan kuin hän jaksaa muistaa. Osittain tämä johtuu siitä, että politiikan teot näkyvät ulospäin vain pieniltä osin.tietokirjailija Sixten Korkmanin mukaan Suomen poliittinen järjestelmä on terve verrattuna moniin maihin, joissa poliitikot saavat valehdella.Hän vertasi Antti Rinteen eroa Yhdysvaltoihin, jossa presidentti ”valehtelee joka päivä aika runsaasti, eikä kukaan näytä välittävän sen kummemmin”.”Onhan se vähän erikoista, että jos epäillään että puhuu muunneltua totuutta, saa lähteä pois”, hän kommentoi Suomen tilannetta.”Voi sanoa, että [pääministerin ero] on ankara seuraus, mutta kyllä pidän suomalaista politiikkaa paljon terveempänä. Vaaditaan sitä, että noudatetaan sovittuja pelisääntöjä.”juhlissa vieraana olleen historioitsija Teemu Keskisarjan mielestä viime viikkojen poliittiset tapahtumat ovat olleet ”pikku-uutisia” verrattuna 80 vuoden takaisiin tapahtumiin. Talvisodan syttymisestä tuli juuri kuluneeksi 80 vuotta.”Tällä viikolla ei ole ollut kyse Suomen kansan elämästä ja kuolemasta”, hän sanoi.Keskisarjan mukaan historia voisikin tarjota ”kipulääkettä” ja suhteellisuudentajua nykyhetkeen. Hänen mielestään viime aikoina paljon puheissa ollut luottamuspula ei vaikuta omissa silmissä kovin pahalta.”Jos luottamus rakoilee, toivottavasti meillä riittää edes itseluottamusta”, hän sanoi.osassa hallituskriisissä ollut keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kuvaili Linnassa mennyttä viikkoa todella kiireiseksi viikoksi, jolloin on menty ”aamusta iltaan kriisin takia”.”Onhan se ollut raskas kokemus, ja menee aikaa, että sitä voi arvioida”, Kurvinen sanoi.Myös hän vertasi tilannetta talvisodan aikaan.”Olen hirveän paljon miettinyt 80 vuoden takaisia aikoja ja omien isovanhempien vaiheita. Sisäpoliittiset kriisit ovat nyt aika pieniä verrattuna siihen. Kun suomalaiset kykenivät hoitamaan asiat silloin niin eiköhän mekin nyt pystytä.”Myös hallituspuolue vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan menneet pari viikkoa ovat olleet ”aikamoisia”. Tilanne kertoo hänen mukaansa osittain siitä, että uutisoinnin nopeutunut tempo ja vaikutus poliittisten toimijoiden käytökseen on kasvanut.”Keskustan osalta tyytymättömyyttä on varmasti ollut pidempään, tuskin luottamuksen menettäminen voi näin nopeasti tapahtua”, hän sanoi.Anderssonin mukaan päättäjiltä on oikeus vaatia vastauksia ja asioiden selvittämistä, mutta politiikan ison kuvan ”pitäisi olla muissa asioissa kuin puolueiden ja yksittäisten ihmisten välisessä valtakamppailussa.””Minua on harmittanut kuluneen viikon aikana, että on oltu aika kaukana niistä aiheista, jotka liittyvät suomalaisten arkeen.”presidentti Sauli Niinistö kertoi ennen Linnan ovien avautumista suhtautuvansa rauhallisesti hallituskriisiin.”Onhan tässä vauhtia ollut, mutta ei siitä pidä säikähtää. On meillä ennenkin hallituksia vaihtunut”, Niinistö sanoi Yleisradion haastattelussa.”Kun vähän ollaan huolestuneita, niin ryhdistäydytään.”Niinistö pohti myös muun muassa sitä, miten luottamusta politiikkaan voitaisiin lisätä.”Systeemin ei voi olettaa korjaavan itseään, vaan kaikki on ihmisestä kiinni. Olen varma, että tässä nyt havahdutaan.”kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo uskoi, että illan aikana puhutaan politiikkaa.”Poliittinen tilanne aiheuttaa keskustelua siitä, että onko tämä pysyvää, että meillä on jatkuvasti jokin kriisi käynnissä”, Orpo sanoi.Kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanerva kertoi suhtautuvansa kotimaan poliittiseen draamaan maltillisesti.”Politiikka on vähän tällaista. Tänään on hieman kiireisempää, myöhemmin vähän tyvenempää”, Kanerva kommentoi poliittista tilannetta.hetkellä hallituksen tehtäviä hoitaa Suomessa vanhan hallituksen muodostama toimitusministeristö. Se, kuka on Suomen uusi pääministeri, ratkennee sunnuntaina Sdp:n puoluevaltuuston kokouksessa.Ehdolla ovat liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman, joiden välille odotetaan tiukkaa kamppailua. Lopullisen valinnan tekee eduskunta. Toinen ehdokkaista saattaa olla nimitetty pääministeriksi jo ensi viikolla.