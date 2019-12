Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson pukeutui hirttoköyteen ottaakseen kantaa sananvapauden puolesta

Kotimaa

Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson pukeutui hirttoköyteen ottaakseen kantaa sananvapauden puole

Journalisti-lehden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Linnan juhlien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

päätoimittaja Maria Pettersson puhui jämäkästi sananvapaudesta.Petterssonilla oli kaulassaan kantaa ottava punainen hirttoköysi. Köysi kuvastaa hänen mukaansa sitä, mitä journalisteille tapahtuu isossa osassa maailmaa, jos he yrittävät käyttää sananvapauttaan.”Tällä hetkellä esimerkiksi toimittajia tapetaan työnsä takia noin yksi viikossa maailmassa. Eli edelleenkään ei ole mitenkään sanottua, että tiedon välittäminen olisi turvallista tai helppoa.”Petterssonin mukaan sananvapauteen kohdistuu Suomessa muutamia uhkia.”Jotta demokratia toimisi, tarvitaan hyvä, monipuolinen ja voimakas, luotettava media. Ja se tarkoittaa sitä, että jos toimittajien määrä vähenee huomattavasti, niin silloin meillä ei ole toimivaa demokratian järjestelmän osaa, mitä meillä on tähän asti ollut. Toimittajien määrä vähenee koko ajan, se tarkoittaa vähemmän juttuja ja mahdollisesti myös vähemmän aikaa tehdä tärkeää juttua.””Toinen on tietenkin toimittajiin kohdistuva häirintä. Se, että toimittajat eivät saa tehdä työtään rauhassa, vaan heitä yritetään vaientaa, heitä yritetään häiriköidä ja heitä yritetään estää tekemästä työtään.”Petterssonilta kysyttiin myös suomalaisen median roolista luottamuksen rakentamisessa.”Median tehtävä ei ole pitää yllä yhteiskuntarauhaa. Meidän tehtävä on välittää totuudenmukaista tietoa, jotta ihmiset voivat itse rakentaa omia näkemyksiään”, Petterson sanoi ytimekkäästi.Petterssonin mukaan luotettavat mediat ovat sitoutuneet journalistin ohjeisiin. Uutisen erottaa valeuutisesta se, että uutisen pyrkimys on totuus ja virheen tapahtuessa uutinen korjataan. Valeuutisen kohdalla näin ei tapahdu, vaan pyrkimys on saada rahaa tai ajaa poliittista agendaa, hän sanoo.teemana on tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu. Helsingin Sanomien oikeustoimittaja Susanna Reinboth ja Talouselämän toimittaja Elina Lappalainen puhuivat yhteishaastattelussa faktojen puolustamisesta.”Vaatii tällä hetkellä rohkeutta pitää faktojen puolta”, sanoi Lappalainen.”Pelottaa se, että ihmisiä vaiennetaan vihapuheella ja siitä on selkeitä viitteitä, että näin on tapahtunut. Ihmiset eivät suostu enää antamaan haastatteluita, koska he pelkäävät sitä vyöryä, mikä tulee sitten omaan niskaan”, Reinboth sanoi.Puvullaan kantaa otti myös Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. Ahon puvussa nähtiin 49 timanttia, jotka oli omistettu eri puolilla maailmaa kuolleiden journalistien muistolle.