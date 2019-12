Lähiönuoret ja lukiolaisten jaksaminen nostettiin esiin, vuoden pakolaismies odotti innolla Linnan tarjottavia – Yhteiskunnalliset vaikuttajat ottivat kantaa

Kotimaa

Aram Aflatuni saapui Linnaan ensimmäisten vieraiden joukossa puolisonsa Hanna-Mari Aflatunin kanssa.Aflatuni tunnetaan muun muassa lukuisista televisio-ohjelmista. Hän on myös ollut mukana perustamassa nuorten rauhantekijöiden verkosto Gutsy Go:ta, joka antaa huonomaineisten alueiden nuorille työkaluja muuttaa yhteisöään paremmaksi.Hanke voitti vuonna 2017 suomalaisten säätiöiden Vuosisadan rakentajat -ideakilpailun.puvuntakin selkään olikin lähiönuorten auttamisen hengessä kirjailtu projektissa mukana olevien lähiöiden nimiä.”Parin vuoden aikana suomalaiset nuoret lähiöissä ovat ruvenneet tekemään rohkeita rauhan tekoja, eli sellaisia tekoja, jotka yhdistävät ihmisiä”, Aflatuni kuvaili hanketta Linnan edustalla.”Siellä on 14-vuotiaita, jotka ovat synnyttäneet todella hienoja operaatioita.”Aflatuni kommentoi myös tämän vuoden Linnan juhlien teemaa, joka on luotettava tiedonvälitys.”Ihmiset puhuvat tosi paljon ja vähän liikaakin, ja syntyy paljon kiihkoa ja epätietoa. Kun lähdetään toiminnan kentälle, puheet pienenee ja teot suurenee”, hän tiivisti.vastaanotolle oli tuttuun tapaan kutsuttu useita yhteiskunnallisesti merkittäviä vaikuttajia, ja monet heistä ottivat myös kantaa ajankohtaisiin aiheisiin.Suomen lukiolaisten liiton puheenjohtaja Roosa Pajunen kertoi, että illan kuumin puheenaihe mekkojen lisäksi oli ollut niin ikään tällä hetkellä vallitseva poliittinen tilanne.Pajusen mukaan Linnassa oli illan mittaan käyty muun muassa ”kevytmielistä spekulointia” siitä, miten tilanne lopulta tulee ratkeamaan.Lukiolaisia edustava Pajunen nosti lisäksi esiin lukiolaisten hyvinvoinnin ja jaksamisen ja kertoi asunsa olevan kannanotto nuorten syrjäytymistä vastaan.Vuoden pakolaismieheksi valittu Nourdeen Toure saapui vaimonsa kanssa Presidentinlinnaan paperinen kutsu kädessä.”Tämä on mun ensimmäinen kerta ja tuntuu hyvältä”, Toure kommentoi Linnan portailla.”On hyvä saada joitain näin erikoisia kokemuksia”, mies lisäsi.Togosta kotoisin oleva 28-vuotias ammattinyrkkeilijä muutti Suomeen helmikuussa 2011 ja aloitti ammattinyrkkeilyn Pekka Mäen tallissa keväällä 2014.Toure uskoi, että sisällä Linnassa tulee tanssittua paljon. Hän odotti innolla myös juhlien tarjottavia.”Yritän maistaa kaikkea, mitä siellä on.”Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson halusi asullaan ottaa kantaa. Hän saapui Linnaan huomiota herättävä punainen hirttoköysi kaulassaan.Köysi kuvastaa muun muassa sitä, mitä journalisteille tapahtuu isossa osassa maailmaa, jos he yrittävät käyttää sananvapauttaan.”Toimittajat eivät saa aina tehdä työtään rauhassa. Heitä yritetään vaientaa ja heitä häiriköidään”, Pettersson totesi sisällä Linnassa.vilisi myös muita merkittäviä yhteiskunnallisia persoonia, kuten taloustieteilijä ja tietokirjailija Sixten Korkman.Korkman kertoi Suomen ohella seuranneensa viime aikoina paljon myös kansainvälistä poliittista tilannetta. Hän vertasi Suomen tilannetta ja pääministeri Antti Rinteen (sd) eroa muun muassa Yhdysvaltoihin.”Jos kansalaiset nyt kokevat, että tässä on jotain mätää, niin onhan tämä parempi, kuin että saisi valehdella joka päivä”, Korkman totesi.30 vuotta sitten Koiviston aikana Linnan juhlissa vieraillut filosofi Esa Saarinen kuvaili tunnelmaa ”kotoisammaksi” kuin vuosikymmeniä sitten.”Joku ihme lämpö on lisääntynyt entisestään”, Saarinen tiivisti.Hänen mielestään takana oleva dramaattinen politiikan viikko ei näy Linnassa.”Se on yksi niistä hienoista asioista Suomessa, että voimme olla toistemme kanssa eri mieltä joistakin asioista, ehkä joskus vähän kipinöivästikin”, Saarinen pohti.”Mutta siitä huolimatta säilyy yhteys ja tunne siitä, että yhdessä näitä asioita tehdään.”