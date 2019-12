Ohjaaja Dome Karukoski muisteli ensimmäisiä Linnan juhliaan: ”Se meni vähän huonommin se ilta” – Näyttelijä Oona Airola kertoo, että somehyökkäykset ovat tehneet hänestä varovaisemman

Kotimaa

Dome Karukoski muisteli itsenäisyyspäivän vastaanotolla ensimmäisiä Linnan juhliaan, jotka eivät päättyneet kovin hyvin.”Tein sen amatöörivirheen, että otin boolia tosi monesta kulhosta olettaen, että ne maistuvat varmaan erilaiselle. Se meni vähän huonommin se ilta”, Karukoski kertoi vuoden 2009 Linnan juhlistaan.Syy ei hänen mukaansa ollut niinkään juomien määrässä, vaan siinä, että Linnassa on niin kuuma, että juomat nousevat helposti päähän. Tällä kertaa aikomuksena oli juoda enemmän vettä.”Ihmiset eivät ymmärrä, että täällä on 82 astetta lämmintä ja jos otat muutamankin lasin, se nousee päähän saman tien”, Karukoski selvensi.vastikään ohjannut Karukoski kertoo, että takana on yksi hänen elämänsä parhaimmista vuosista.”Tällaisena lepsämäläisenä kloppina pääsin kokeilemaan Hollywood-elokuvaa. Nyt olen työtön työnhakija, mutta ei siinä mitään, se oli mahtava kokemus”, Karukoski naurahtaa.Ohjaaja kertoo, että Tolkien oli raskas projekti eikä toistaiseksi ole kiire aloittaa uutta. Tällä hetkellä Karukoski kirjoittaa muutamia tv-sarjoja, jotka kiinnostavat häntä aihepiiriltään.”Enkä vuonna 2021 sitten seuraavan kerran kuvataan. Nyt puhalletaan ulos ja analysoidaan, kuka mä oon, mitä oon tehnyt ja miten haluaisin olla parempi ihmisenä ja taiteilijana.”Karukoski ei ole ehtinyt seurata kovin paljon, koska saapui Suomeen vasta torstaina itsenäisyyspäivää juhlimaan.Paljon ulkomailla aikaa viettävä mies kuitenkin vertaa Suomen tilannetta esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja Britanniaan, joissa keskustelu on hyvin polarisoitunutta.”Suomi on niin pieni ja yhtenäinen valtio, että toivoisin, että keskustelukulttuuri olisi yhtenäisempi ja hyvään pyrkivä”, hän sanoo.”Yhdysvalloissa huomaa, että ihmiset on masentuneita, koska [keskustelutapa] ei aja enää valtion vaan poliitikkojen asiaa.”kertoo olevansa hyvin ylpeä ja iloinen siitä, että on saanut kutsun Linnan juhliin, vaikka juhlat ovatkin aikamoista ”hurlumheitä”.Juhlan hengen mukaisesti vanhassa puvussaan linnaan saapunut mies toivoo, että muistamme, mistä olemme kansana lähteneet.”Emme saa kadottaa yhtenäisyyden kulttuuria. Meidän pitää olla vähän niin kuin yhteinen maajoukkue koko ajan”, hän toteaa.Oona Airola oli ensimmäistä kertaa Linnassa. Airola sai parhaan naispääosan Jussi-palkinnon aiemmin tänä vuonna roolityöstään Oma maa -elokuvassa.Airolan mukaan Linnassa on vallinnut rento tunnelma. Hän toivoi pääsevänsä juttelemaan illan aikana sellaisten ihmisten kanssa, joiden juttusille hän ei helposti pääsisi muualla.Airola kertoi olevansa huolestunut syrjäytyneistä ihmisistä ja keskustelun kärjistymisestä sosiaalisessa mediassa.”Kyllä olen huolissani tällä hetkellä Suomen tilasta, olen huolissani, että meillä on yhä enemmän ja enemmän syrjäytyneitä ihmisiä, yksinäisyys on sellainen asia, mistä me ei kauheasti puhuta. Ihmisillä on todella paljon surua ja murhetta ja pelkoa suhteessa tulevaisuuteen tällä hetkellä.””Toivoisin, että löytäisimme rakentavampaa keskustelua eikä niin hyökkäävää, mitä ehkä sosiaalinen media helposti antaa. Some antaa helposti alustan hyökkäävälle keskustelulle. Toivon, että voitaisiin keskustella pehmeämmin ja inhimillisemmin”, Airola sanoi.Airola kertoi itsekin tulleensa varovaisemmaksi sosiaalisen median suhteen. Hän sanoo puhuvansa lähinnä töistään nykyään sosiaalisessa mediassa.”Saatan saada hyökkäyksiä. Oivalsin, ettei se olekaan sellainen alusta, jossa kannattaa kauheasti ilmaista mielipiteitä. Puhun asioista nykyään asioina enkä mielipiteinä”, Airola sanoi.Airolan pitkän valkoisen puvun on suunnitellut Anne-Mari Pahkala.linjan näyttelijöillä Tommi Korpelalla ja hänen puolisollaan näyttelijä Elina Knihtilällä on Linnan juhlissa paljon tuttuja. He povaavat illasta hauskaa.”Nyt alkaa tää jonotus hälvenemään, alkaa rentoutumaan tunnelma”, Korpela sanoo.Knihtilä saapui Linnaan keltaisessa Katri Niskasen mekossa.”Olen pitkään haaveillut siitä, että Katri Niskanen tekisi minulle puvun. Olen tosi iloinen, tässä on tosi miellyttävä olla.”Kummallakin on työn alla uusia produktioita. Knihtilä on professorina taideyliopiston teatterikorkeakoulussa, mutta osallistuu samalla Meduusan huone -näytelmään kansallisteatterissa sekä keväällä uuden tv-sarjan tekoon. Korpela puolestaan harjoittelee Q-teatterissa Milja Sarkolan Pääomani-näytelmää.sujuu elämä ja arki kahden tunnetun näyttelijän taloudessa?”Musta on aika hienoa, että voi jakaa niitä keskeisiä kysymyksiä”, Knihtilä sanoo. Näyttelijyys on kuitenkin itselleni niin iso osa identiteettiä, että on hyvä, että kotona on toinenkin, joka ymmärtää sitä.”Korpela kehuu Knihtilää näyttelijänä mutta erityisesti tämän työtä professorina.”Kunnioitan suuresti, ei minusta olisi semmoiseen. Olen tosi ylpeä hänestä.”Yhteistä elämää on takana pian 30 vuotta. Vuosipäiviä pari ei ole ehtinyt viettää, mutta Linnan juhlien jatkoja on tiedossa ehkä useammatkin.”Meille tuli kutsu Helsingin kaupungin pormestarin jatkoille, niin ihan mielenkiinnosta varmaan ainakin siellä mennään käymään. En osaa sanoa, mitä sitten tapahtuu”, Knihtilä sanoo.”Elokuva-alalta ja teatterista hyviä ystäviä myös kutsuttu, niin varmaan ystävien seurassa. Mutta nähdään, ketä tässä tavataan illan aikana.”Martti Suosalo ja hänen vaimonsa ohjaaja Virpi Suutari odottivat myös illalta ystävien tapaamista ja lisäksi ”glamöröösiä tunnelmaa”. Pari on ollut Linnan juhlissa useasti.Suosalo ja Suutari kertovat tavanneensa 90-luvulla Helsingin Sanomien kesätoimittajien juhlissa.”Hän oli yksinäinen cowboy Manalan baaritiskillä. löysin hänet, ja sillä tiellä olemme edelleen”, Suutari kertoo.Työ on suuri osa Suosalon ja Suutarin kotielämää, mutta se ei Suosaloa haittaa.”Sitä ei voi oikeasti sanoa työksi, vaan se on intohimoista yhdessäoloa työn puitteissa”, Suosalo sanoo.”Ohjaajan työ voi olla yksinäistä. Silloin on tärkeää, että on joku, kenen kanssa spekuloida näitä juttuja”, Suutari lisää.Linnasta pari suuntaa jatkoille, joilla esiintyy heidän poikansa Iivari Suosalo. Hän soittaa Roope Salminen ja Koirat -yhtyeen kanssa.