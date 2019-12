Kotimaa

Eurojackpotin täysosuma pelattiin Suomessa, voittajalle 23,5 miljoonaa

kierrokselta 49 löytyi yksi täysosuma. Voiton tuonut rivi pelattiin Suomessa, ja osuma tuo pelaajalle 23,5 miljoonaa euroa.Kierroksen oikeat numerot olivat 8, 14, 23, 30 ja 45, ja tähtinumeroiksi arvottiin 1 ja 9.Veikkaus tiedottaa täysosumasta ja siihen liittyvistä yksityiskohdista tarkemmin lauantaiaamuna.on monikansallinen lottopeli, johon voi osallistua osallistua 18 maassa. Pelin päävoitot ovat kierroksesta riippuen 10–90 miljoonaa euroa.Peliä on pelattu maaliskuusta 2012 alkaen. Suomeen on tätä ennen osunut 16 päävoittoa. Niistä suurin on Siilinjärvelle tänä vuonna osunut 92 miljoonan euron porukkavoitto. Se on myös Eurojackpotin kaikkien aikojen suurin voitto.potti tuli viiden osuuden porukalle Loimaalla vuonna 2018, ja vuotta aikaisemmin kolmen osuuden porukka pelasi Tampereella kotiin 86 miljoonan euron voiton.Suuria, ainoan täysosuman voittoja on tullut Suomessa myös Espooseen ja Akaaseen. Niistä molemmat pelattiin vuonna 2014.Kaikkiaan Suomeen on tähän mennessä tullut 16 päävoittoa.