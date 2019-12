Kotimaa

Keskustelu muovista saa kuluttajat pohtimaan ostoksiaan, mutta näkyykö se joulukaupassa?

Kuluneen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuopiossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Verkkokauppa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leluosastolla

Kuopion

vuoden aikana muoviroskasta on puhuttu kenties enemmän kuin koskaan aiemmin. Keväällä hyväksytyn EU-direktiivin myötä muoviset kertakäyttöaterimet, kupit, pillit ja vanupuikot poistuvat markkinoilta. Yhä harvempi kauppa jakaa asiakkaille muovipusseja ilmaiseksi.Mutta miten muoviin suhtaudutaan joulukaupassa? Onko kuluttajilla halua tai mahdollisuuksia huomioida muoviongelma jouluostoksia tehdessä?Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Tuula Loikkasen mukaan muoviasioista kysellään kyllä kauppiailta. Muovista keskustelevat paljon kauppaketjun eri vaiheissa niin valmistajat, pakkaajat, kaupat kuin kuluttajatkin.”Mutta näkyykö se ostokäyttäytymisessä, siitä en ole ihan varma”, Loikkanen sanoo.”Kyllähän kuluttajille tuodaan jo nyt erilaisia vaihtoehtoja, mistä valita.”Muovia korvaavia materiaaleja kehitellään lisää sekä tavaran valmistuksessa että pakkaamisessa. Jollekin kuluttajalle muovin vähentäminen voi tarkoittaa muoviesineiden välttämistä, toiselle muoviin pakattujen tavaroiden välttämistä.K-Citymarket Päivärannassa osastopäällikkö Sanna Rytkönen on havainnut työssään, että pakkausmuovin käyttö on viime vuosina vähentynyt.”Kuljetuspakkauksia ei ole kiedottu niin moneen muovikerrokseen. Kun hyllytetään tavaraa, muovia ei ole niin paljon kuin ennen”, hän sanoo.Pakkausmateriaaleissakin muoveja on korvattu pahvilla. Rytkönen mainitsee esimerkkinä kosmetiikan lahjapakkaukset, jotka ovat nykyään enimmäkseen pahvisia. Jotkut on tehty jo ilman muovista ikkunaakin. Vaateosastolla esimerkiksi osa alushousupakkauksista on muuttunut muovisista pahvisiksi.Rytkönen uskoo, että valmistajat ja pakkaajat kehittelevät uusia muovittomia tai vähämuovisempia vaihtoehtoja, mutta se kaikki näkyy asteittain.”Miten tavarantoimittajat saavat vanhoja varastojaan tyhjennettyä, niin se kaikki näkyy meille vähän viiveellä. Ensi joulu on taas jo ihan erinäköinen.”on lisääntynyt viime vuosina huimasti. Tuula Loikkanen muistuttaa, että verkkokaupassa muovin käytön vahtiminen on kuluttajalle paljon vaikeampaa kuin kivijalkakaupassa.Euroopan ulkopuolelta tuleva pakkausmuovi ei ole välttämättä kierrätettävää muovia. Myös jokainen verkkokaupan tilaus pakataan yksittäin. Se tarkoittaa sitä, että verkkokaupasta ostettuun tuotteeseen käytetään paljon enemmän muovia kuin kivijalkakaupan hyllyltä ostettuun tuotteeseen, joka sujautetaan kassalla kestokassiin.monet lelut on tehty muovista ja useat vielä pakattukin muoviin. Loikkanen huomauttaa, että muovipakkauksella suojataan leluja ja pidetään eri osat yhdessä.”Mutta varmasti tulevaisuudessa tullaan miettimään, että millä muovia voitaisiin korvata.”Hänen mukaansa monet kuluttajat miettivät esimerkiksi lelujen kestoikää. Leluja ostetaan myös käytettyinä.Yleisen kulutuskeskustelun myötä myös aineettomat joululahjat ovat kasvattaneet suosiotaan. Joululahjaksi hankitaan elämyslahjakortteja esimerkiksi sisäleikkipuistoihin, elokuviin, teatteriin tai konsertteihin.Päivärannan K-Citymarketin leluosastolla Anniina Poutiainen katselee mietteliäänä dinosauruksen munia. Kuusivuotias lapsenlapsi on toivonut niitä joululahjaksi.”Yleisesti elämäntapamme on muovista pois. Kierrätys on jokapäiväistä, on kirpputorivaatteet ja huonekalutkin kierrätyksestä. Mutta nyt kun on kyse lapsen joululahjatoiveesta, en ajattele niin ekologisesti”, Poutiainen sanoo.Vaikka Poutiaisen lastenlapsilla on aikaa kestäviä leluja, kuten palapelejä, joskus lapset toivovat sen hetken hittileluja. Poutiainen keskustelee lasten lahjatoiveista lasten vanhempien kanssa, ja yhdessä niistä karsitaan pois pahin krääsä.Poutiainen toteaa katselemiensa dinosauruksen munien olevan muovisia ja pakattukin kovaan muoviin.”Mutta en tiedä, onko tämä lapsesta ihana”, hän sanoo ja päättää lopulta ostaa munapakkauksen.Siilinjärveläinen kolmen lapsen isä Anssi Pietarinen tutkailee Lego-hyllyä. Hän ei ole miettinyt muoviasioita joululahjaostoksilla eikä leluostoksillakaan.”En ole ostanut niin sanottua krääsää. Yleensä ostan Legoja tai Brion junaratoja, jotka menevät sukupolvelta toiselle. Kertakäyttöleluja en suosi, vaan haluaisin, että lelulla olisi pidempi elinkaari.”