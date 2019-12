Vantaan pakettilajittelijat kertovat postilakon jälkeisestä kireästä tunnelmasta: tauot lyhenivät ja työntekijöiden kyttääminen alkoi

Kotimaa

Vantaan pakettilajittelijat kertovat postilakon jälkeisestä kireästä tunnelmasta: tauot lyhenivät ja työntekij

Postin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Postin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Kritiikkiä

Haastatellut

kulku on marraskuun lakon jälkeen palautunut normaaliksi, mutta ainakin Vantaan paketti­lajittelijoiden parissa tilanne on edelleen tulehtunut.Useat Vantaan logistiikka­keskuksen työntekijät kertovat HS:lle, että työehtosopimusta on lakon jälkeen tulkittu tavalla, jonka moni kokee kiusantekona. Esimerkiksi taukojen lyhentyminen ja pyhätyövuorojen jakaminen herättävät närää.”Aiempien, lyhyempien lakkojen jälkeen kumpikin osapuoli tuntui ymmärtäneen, että työtaistelu on ohi ja palataan normaaliin. Nyt porukalla on tunne, että heitä rangaistaan”, pääluottamusmies Aleksi Andersson sanoo.Vantaan logistiikka­keskuksessa työskentelee noin 300 Postin lajittelijaa. Kaikki tässä jutussa kuvaillut ongelmat eivät Anderssonin mukaan koske kaikkia vuoroja tai esimiehiä, mutta yleinen ilmapiiri on tulehtunut.”Koetaan, että pompotellaan, kytätään ja puhutaan vihaisesti ja muuta sellaista. Tällaisia yhteydenottoja tulee käytännössä päivittäin”, hän sanoo.Postinkäsittelijöillä ei tällä hetkellä ole virallisesti luottamusmiehiä. Käytännössä Andersson hoitaa silti vanhoja tehtäviään.”Olemme olleet työtaisteluissa ennenkin, mutta yleensä ilmapiiriä on yritetty nostaa edes keinotekoisesti. Nyt tuntuu, että [lakkoa edeltävä] meininki jatkuu”, päivävuoron luottamusmiehenä toiminut Tatu Lauriala sanoo.”Meillä asiat on saatu hoidettua aika sovussa, mutta päivävuorossa on ollut enemmän ongelmia. Vähän on tullut semmoinen olo, että työntekijöitä on yritetty savustaa ulos”, pohtii yövuoron Soile Laine.paketti- ja verkkokauppa­liiketoiminnan lajitteluvetäjä Janne Mattila ei usko tällaisten tuntemusten levinneen laajalle.”Olen jutellut esimiesten kanssa, jotka tekevät päivittäin [logistiikkakeskuksessa] töitä. Heidän mielestään tilanne on aika normaalin oloinen”, Mattila kommentoi.”Lakon jälkeen voi olla pahaa mieltä, ja se on ihan ymmärrettävää, mutta mitään laajempaa he eivät ole tunnistaneet.”Anderssonin lisäksi myös neljä muuta luottamus- ja varaluottamus­henkilöinä toimivaa postilaista, joihin HS otti yhteyttä, kuvailevat kuitenkin tilannetta poikkeuksellisen kireäksi.suuttumusta aiheuttanut asia on kahvi- ja ruokataukojen lyhentyminen.Lakisääteisiin taukoihin on jo vuosien ajan lisätty noin viisi minuuttia työpisteeltä taukopaikalle ja takaisin siirtymistä varten. Tätä ”siirtymäaikaa” ei ole kirjattu työehto­sopimukseen, vaan se on sovittu paikallisesti.Marraskuun alussa lajittelijat siirrettiin Teollisuusliiton sopimukseen, jossa tauot olivat lyhyemmät. Hieman myöhemmin alkoi lakko, jonka jälkeen tauoissa ennen marraskuun alkua ollut siirtymäaika on poistettu.Lakon jälkeen siirtymäaika on postilaisten mukaan poistettu ja taukoaikojen valvonta tiukentunut.”Eräskin esimies on vahtinut kellon kanssa minuuttia ennen tauon alkua ja komentanut liian aikaisin lähteneitä ihmisiä takaisin”, sanoo toisen päivävuoron luottamus­miehenä toiminut Jarmo Luotonen.”Työmme on fyysisesti raskasta. Muutamankin minuutin nipistäminen vaikuttaa todella paljon työhyvinvointiin ja palautumiseen”, lisää yövuoron varaluottamusmiehenä toiminut Filip Djordjevic.Janne Mattila kertoo kuulleensa taukoasian synnyttämästä skismasta vasta HS:n yhteydenoton jälkeen.”Ideana on varmaan ollut lähteä siitä, että jokaisessa keskuksessa on samat säännöt ja katsotaan tilannetta puhtaalta pöydältä”, hän sanoo.Mattilan mukaan ”normaaliin tilanteeseen” pääseminen voi lakon jälkeen viedä hetken, mutta hän arvioi, että muun muassa tauoista neuvotellaan työntekijöiden kanssa alkavalla viikolla.on kuulunut myös lakon jälkeisistä työvuorolistoista. Esimerkiksi itsenäisyyspäivä- ja viikonloppu­työvuoroja jaettaessa on ennen kysytty työntekijöiden toiveita, mutta lakon jälkeen näin ei ole tehty. Mattila selittää asiaa poikkeustilanteella: esimiehillä oli lakon jälkeen kova kiire saada joulukuun vuorolistat valmiiksi.Jotkut työntekijät kokevat myös, että esimerkiksi työvuorojen tai ylitöiden jaossa olisi suosittu lakon aikana työtä tehneitä ihmisiä. Tämän Mattila kiistää.”Ymmärrän, että lakon jälkeen voi tulla tällaisia tunteita. Minun saamieni tietojen perusteella tällaista ilmiötä ei voi todentaa.”Lisäksi vanhoja luottamushenkilöitä harmittaa, etteivät he ole saaneet jatkaa luottamustehtävissä lakon jälkeen.”Esimerkiksi minulta on otettu pois avain luottamusmies­huoneeseen, jonne työntekijät voivat tulla halutessaan juttelemaan [luottamushenkilöiden kanssa]. Nyt luottamushenkilöt [Anderssonia lukuun ottamatta] eivät pysty sitä käyttämään”, varaluottamusmies Djordjevic sanoo.Työnantajan mukaan heidän kautensa päättyi vanhan työehto­sopimuksen myötä, ja uudet luottamushenkilöt on tarkoitus valita tammikuussa. Neuvottelut väliaikaisista luottamus­henkilöistä ovat parhaillaan käynnissä.Avainasiasta Mattila ei ole kuullut, mutta se kuulostaa hänen korviinsa ”todella oudolta”.”Odotamme, että luottamusmiehet valitaan nopeasti ja päästään aidosti neuvottelemaan. Se on meidänkin etumme”, Mattila sanoo.postilaiset sanovat pettyneensä siihen, että johdon lupaukset luottamuksen palauttamisesta eivät ole ainakaan vielä näkyneet heidän arjessaan.”Vaikka lakon tärkein tavoite saavutettiin, työkulttuuri ja hyvinvointi ovat huolestuttavalla tolalla. Ihmiset eivät voi hyvin”, Aleksi Andersson sanoo.Anderssonin mukaan keskusteluyhteys logistiikkakeskuksen johdon kanssa on sinänsä ollut hyvä.”Tuntuu, että jossain korkeammalla on tulppa näiden asioiden kanssa”, hän arvelee.