Kotimaa

Tiistaina pakkasta on luvassa koko maassa, mutta muuten sää pysyy vaihtelevana

Sää

Jo

Loppuviikolla

pysyy vaihtelevana tulevan viikon aikana eikä säätilassa ole luvassa merkittäviä muutoksia.Tiistain vastaisena yönä sää kylmenee, ja tiistaipäivä on viikon kylmin päivä koko maassa.Keskisessä Suomessa lämpötila voi laskea hetkellisesti kymmeneen pakkasasteeseen, Pohjois-Pohjanmaalla 15 asteeseen. Pääkaupunkiseudullakin on tiistaina pari kolme astetta pakkasta.Länsi-Suomessa sää on selkeä, ja aurinkokin saattaa näyttäytyä.keskiviikon aikana sää alkaa uudelleen lauhtua lännestä alkaen, sillä lännestä kulkeutuu Suomeen sateita. Sadealue kulkee koko maan yli.Länsirannikolla sade alkaa aamusella, ja se tulee räntänä tai vetenä. Pääkaupunkiseudulle räntäsade ehtii iltapäivällä. Idässä ja pohjoisessa sade tulee lumena tai räntänä.Tuuli on voimakasta. Pohjois-Suomessa sadetta tulee reilummin, mutta etelämpänä sade on heikompaa ja paikallisempaa.tuulee etelän suunnasta, ja sää pysyy lauhana.Etelässä ja lännessä lämpötila pysyttelee muutamassa lämpöasteessa. Paikoin saattaa sataa vettä tai räntää. Idässä ja pohjoisessa lämpömittarien lukemat pyörivät nollan tienoilla. Sadekuurot ovat räntää tai lunta.Tämän hetkisissä sääennusteissa pääkaupunkiseudulle ei ole luvassa pysyvää lunta.”Pääkaupunkiseudulle ei ole näköpiirissä lumisateita. Lumi tulee sinne, missä lunta on tälläkin hetkellä eli maan keski- ja pohjoisosaan”, sanoo päivystävä meteorologi Ilkka Alanko sääpalvelu Forecasta.Ilkka Alangon mukaan reilun viikon päästä sää voi ajoittain kylmetäkin, mutta ei pysyvästi. Sää pysyy vaihtelevana. Etelässäkin voi esiintyä lumi- ja räntäkuuroja, mutta varsinaisia lumisateita ei ole näkyvissä tämän hetkisissä sääennusteissa.