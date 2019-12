Kotimaa

Olot vapautuivat Jari Aarnion suljetulla selli­osastolla, sekä vangit että vartijat ihmettelevät yllättävää mu

Vankilaolojen kohentaminen huumerikostuomiota suorittavan Jari Aarnion osastolla on herättänyt närää niin vankien kuin vartijoiden keskuudessa. Aarnio on sijoitettu Helsingin vankilaan osastolle B32. Se on yksi vankilan suljetuista osastoista.