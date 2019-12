Kotimaa

Suomi 100 -satelliitti kiertänyt avaruudessa nyt vuoden ja päässyt alkuun työssään

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Havaintojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Radiomittaukset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy