Nainen puukotettiin sunnuntaina kuoliaaksi Kempeleessä, nainen pidätettiin taposta epäiltynä

puukotettiin kuoliaaksi Kempeleessä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, Oulun poliisi kertoo tiedotteessaan.Hätäkeskus sai ilmoituksen yksityisasunnossa sattuneesta puukotuksesta noin neljältä aamuyöllä. Paikalle meni useita poliisipartioita ja ensihoitoyksikkö, jonka lääkäri totesi asunnosta löytyneen uhrin kuolleeksi. Uhri on 1980-luvulla syntynyt kempeleläinen nainen.Poliisi pidätti 1990-luvulla syntyneen naisen epäiltynä taposta. Poliisin mukaan päätös epäillyn vangitsemisvaatimuksen esittämisestä tehdään viimeistään keskiviikkona puoleen päivään mennessä.otti aamuyöllä kiinni naisen lisäksi myös muita ihmisiä mutta vapautti muut kiinniotetut kuulustelujen jälkeen.Poliisin mukaan esitutkinnassa on käynyt ilmi, että uhri ja epäilty tunsivat toisensa entuudestaan. Poliisilla on käsitys teon motiivista, mutta tässä vaiheessa se ei tiedota teon yksityiskohdista tai taustoista enempää.