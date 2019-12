Poliisi saapuu selvästi aiempaa harvemmin hälytyspaikalle: Satojatuhansia tehtäviä hoidetaan nyt puhelimella tai jollain muulla tavoin

Kotimaa

saapuu nykyisin oleellisesti harvemmin hälytyspaikalle kuin vielä viime vuosikymmenellä. Tuoreen raportin mukaan poliisi luokittelee vuosittain kiireettömiksi tehtäviksi satojatuhansia sellaisia hälytyksiä, joihin se meni aiemmin paikan päälle mahdollisimman pian.Nyt poliisi hoitaa nämä sadattuhannet tehtävät esimerkiksi saapumalla paikalle vasta myöhemmin, hoitamalla tehtävän puhelimitse tai kehottamalla kansalaista tekemään netissä rikosilmoituksen.”Poliisin kenttäjohtajat joutuvat kovan paikan eteen tämän tästä suorittaessaan tehtävien tärkeysjärjestykseen asettamista ja tehdessään päätöksiä siitä, mille tehtäville partioita voidaan lähettää ja mille ei”, sanoo selvityshenkilö, Oulun apulaispoliisipäällikkö Antero Karnaranta.Taustalla vaikuttaa muun muassa se, että poliiseja on vähemmän kuin ennen ja poliisin on siksi pakko priorisoida tehtäviä.Karnaranta laati Poliisihallituksen pyynnöstä raportin poliisin valvonta- ja hälytystoiminnan tilanteesta ja sen kehitystarpeista. Se julkaistiin maanantaina.näkyy selvästi tilastoista.Poliisin tehtävät luokitellaan kiireellisyyden perusteella A-, B- ja C-tehtäväksi. A-tehtäville poliisi menee lähtökohtaisesti heti pillit päällä, B-tehtäville se saapuu mahdollisimman pian, mutta C-tehtävät se hoitaa jollain muulla tavoin kuin menemällä tuoreeltaan paikan päälle.A-tehtävien määrä on säilynyt suhteellisen vakaana, mutta aiemmin B-tehtävinä pidettyjä tapauksia hoidetaan nykyisin usein C-tehtävinä.B-tehtävien määrä on vähentynyt runsaassa kymmenessä vuodessa noin 400 000:lla. Nyt ne hoidetaan C-tehtävinä, joiden määrä on vastaavasti kasvanut sadoillatuhansilla.Kiireellisyyskriteerien muutos on mahdollistanut sen, että poliisin viralliset toimintavalmiusajat ovat säilyneet viime vuodet tavoitteiden mukaisina.Toimintavalmiusaikaan lasketaan A- ja B-tehtävät mutta ei C-tehtäviä. Siten tilastoitavaan aikaan vaikuttaa enää noin puolet kaikista poliisitehtävistä.suorituskyky on säilynyt raportin mukaan kaupungeissa ja suurimmissa taajamissa vähintäänkin kohtuullisen hyvänä, mutta harvaan asutuilla alueilla poliisia joudutaan odottamaan pitkään eikä se saavu välttämättä lainkaan paikalle.”Harvaan asutumpien alueiden valvonta- ja hälytyspalveluiden näkökulmasta tilanne on aina ollut haasteellinen. Vuosien mittaan tilanne on kuitenkin entisestään vain huonontunut. Hälytystehtävistä maaseudulle kohdentuu noin kolme prosenttia ja siellä asuu noin viisi prosenttia väestöstä. Usein poliisia joutuu siellä odottamaan kovin pitkään, aina se ei tule välttämättä paikalle ollenkaan”, Karnaranta sanoo.Valtaosa harvaan asuttujen alueiden hälytystehtävistä on liikennetehtäviä.HS uutisoi syyskuun lopussa poliisin kiireellisten A-tehtävien vasteajoista. Nykyisin harvaan asutulla seudulla asuva suomalainen voi kiireellisessä hätätilanteessa joutua odottamaan poliisia pahimmillaan jopa tunteja. Isoissa kaupungeissa poliisin vasteaika voi olla vain muutamia minuutteja.mukaan poliisi jättää menemättä hälytyspaikalle sitä herkemmin, mitä kauempana se sijaitsee poliisiasemasta. Tulevaisuudessa poliisiasemien määrä vähenee nykyisestä, hän arvioi.”Poliisiasemaverkko tulee mitä ilmeisimmin tulevina vuosina harvenemaan jo siksikin, että henkilöstön rekrytointivaikeudet ovat suuria siellä, mistä asukkaat muutoinkin vähenevät.”Karnarannan raportti sisältää viitisenkymmentä toimenpidesuositusta poliisin valvonta- ja hälytystoiminnan kehittämiseen. Raportti suosittaa muun muassa poliisien määrän lisäämistä pohjoismaiselle tasolle.Nykyisin Suomessa on suhteessa vähemmän poliiseja kuin muissa Pohjoismaissa.