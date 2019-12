Viinijoogaa ja skumppa-spinningiä: kyselyn mukaan alkoholi on soluttautunut naisten arjessa tilanteisiin, joihin se ei ennen kuulunut

Kotimaa

Viinijoogaa ja skumppa-spinningiä: kyselyn mukaan alkoholi on soluttautunut naisten arjessa tilanteisiin, joih

Alkoholi

Selvityksen

Selvitykseen

on Syöpäjärjestöjen selvityksen mukaan ”soluttautunut” tilanteisiin, joihin se ei ennen ole kuulunut: urheiluun, käsitöiden oheen, lastenjuhliin, kotitöihin ja niin edelleen. Naisille tarjotaan myös heille räätälöityjä tapahtumia, kuten viinijoogaa ja skumppa-spinningiä, joissa alkoholi on läsnä, järjestö kirjoittaa tiedotteessaan.Syöpäjärjestöt selvitti 25–35-vuotiaiden naisten alkoholinkäyttöä ja siihen liittyviä käsityksiä kohderyhmäselvityksessä, johon haastateltiin 29:ä naista Uudeltamaalta, sekä sähköpostikyselyssä, johon vastasi yli 900 naista.”Kyllä se oli uutta ja yllättävää, että alkoholi on tullut mukaan niin moniin uusiin tilanteisiin, ja naiset ajattelivat sen olevan hyväksyttävää ja sallittua”, sanoo Syöpäjärjestöjen kehittämispäällikkö Virve Laivisto.”Se ei enää kuulu pelkästään aikuisten juhliin, vaan lastenjuhlissakin mietitään, mitä viiniä aikuisille tarjotaan. Ennen mietittiin vain sitä lasta.”Syöpäjärjestöt ei tosin ole selvittänyt sitä, millainen rooli alkoholilla on aiemmin ollut naisten elämässä tai erilaisissa juhlatilaisuuksissa.”Sitä ei ole selvitetty tai varsinaisesti kysytty, vaan ollaan itse pohdittu”, Laivisto sanoo.mukaan alkoholilla on tärkeä merkitys naisten elämässä, ja ”tutkittavien naisten mielestä se tuntuu olevan ratkaisu kaikkeen: kivaan ja kurjaan, arkeen ja juhlaan, yhdessä ja yksin”. Selvityksen mukaan alkoholi on lisäksi ”usein läsnä kaikilla elämän osa-alueilla, niin töissä, vapaa-ajalla kuin kotonakin”, vaikka sen merkitys vaihtelee elämäntilanteesta riippuen.Tiedotteen mukaan ”alkoholi luo naisen elämään taivaallisia tunteita, kuten yhteenkuuluvuutta ja ystävyyttä, rakkauden tunnetta, rohkeutta rikkoa rajoja, siirtymistä arjesta vapaalle, helpotusta huoliin ja hetkestä nauttimista”.Naiset myös silottelevat alkoholinkäyttöä sosiaalisessa mediassa, Syöpäjärjestöt kertoo. Selvityksen mukaan ”kuvat ovat mietittyjä, kauniita ja tunnelmallisia. Ne viestivät elämän tähtihetkistä ja nautiskelusta, yksin tai yhdessä, puolison tai kavereiden kanssa. Kuvat henkivät alkuillan tunnelmaa ja kertovat hetkien erityisyydestä. Kuvien postaamiseen liittyy kontrolli, millainen kuva itsestä halutaan antaa”.Alkoholista kieltäytyminen ei selvityksen mukaan onnistu ilman selittelyä.”Kysytään, onko nainen raskaana vai mikä häntä vaivaa, jos hän kieltäytyy alkoholista. Ei riitä, ettei vain halua juoda”, tiedotteessa luonnehditaan.liittyvällä kampanjallaan Syöpäjärjestöt haluaa herätellä naisia miettimään omaa alkoholikäyttöään ja mahdollisuuksia vähentää tai lopettaa se. Järjestön mukaan on ongelmallista, etteivät naiset selvityksen perusteella yhdistä alkoholin kasvattamaa syöpäriskiä uusiin alkoholinkulutustapoihin.”Mitä enemmän alkoholia käytämme, sitä suurempi on riskimme sairastua syöpään. Myös kohtuullinen alkoholinkäyttö kasvattaa syöpäriskiä”, Laivisto sanoo.Jo pienet alkoholimäärät lisäävät naisilla esimerkiksi rintasyövän riskiä, järjestö muistuttaa. Syövän kannalta ei myöskään ole merkitystä, juoko ihminen viiniä, olutta, siideriä vai viinaa.”Haastatellut kokivat, että skumpan tai käsityöläisoluiden juominen ei ole sama kuin jos juo olutta pubissa.”Syöpäjärjestöt on Suomen suurimpia kansanterveysjärjestöjä, jolla on yli 120 000 jäsentä.