Helsingin poliisin viestintäjohtajan korruptioepäily syyteharkintaan: rikosepäily koskee ylikomisarion saamaa vaalirahoitusta

Kotimaa

Helsingin poliisin viestintäjohtajan korruptioepäily syyteharkintaan: rikosepäily koskee ylikomisarion saamaa

Tutkinta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hakola

Helsingin poliisin ylikomisarion ja entisen kansanedustajan Juha Hakolan epäillystä korruptiosta on valmistunut. Tapaus on siirtynyt syyteharkintaan.Hakolaa epäillään virka- ja lahjusrikoksesta. Esitutkinta liittyi epäilyyn, saiko hän kolmissa vaaleissa yhteensä 3 000 euroa vaalitukea eräältä yritykseltä, jonka kanssa poliisilaitos teki samaan aikaan hankintoja.Helsingin Sanomien tietojen mukaan Helsingin poliisin on epäilty hankkineen ainakin ruokailua Hakolan vaalirahoittajalta. Kyse on varsin tunnetusta helsinkiläisestä ruokaravintolasta.Hakolaa epäillään lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lisäksi kahta muuta henkilöä epäillään lahjuksen antamisesta.Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.on työskennellyt Helsingin poliisin viestintäjohtajana, mutta korruptioepäilyn takia laitos vei häneltä julkiset edustustehtävät.Juha Hakola oli epäiltyjen rikosten tekoaikana ehdolla eduskuntavaaleissa vuosina 2015 ja 2019 sekä kuntavaaleissa 2017. Hakola jäi valitsematta eduskuntavaaleissa, mutta kuntavaaleissa hän pääsi läpi.Hakola toimi kokoomuksen kansanedustajana vuosina 2007–2011. Hän on kaupunginvaltuutettuna Helsingissä.