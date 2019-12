Kotimaa

Puolustusvoimain entisen komentajan Jarmo Lindbergin Lemmenjoki-rikosepäily syyteharkintaan

Keskusrikospoliisi

on saanut Puolustusvoimain entistä komentajaa Jarmo Lindbergiä koskevan esitutkinnan Lemmenjoki-tapauksesta valmiiksi. Rikosepäily on siirtynyt syyteharkintaan viime viikolla.Seuraavaksi syyttäjä päättää, joutuuko Lindberg vastaamaan syytteeseen oikeudessa vai vapautuuko hän rikosepäilystä. Rikosnimikkeenä esitutkinnassa oli palvelusrikos.Lindberg on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.liittyy Lemmenjoen vapaaehtoisen harjoituksen jälkiselvittelyihin ja siihen, toimiko Lindberg silloin Puolustusvoimain komentajana riittävän aktiivisesti tapauksen selvittämiseksi.Karjalan lennoston tuolloinen komentaja Markus Päiviö johti syyskuussa 2017 Lemmenjoen-harjoitusta päihtyneenä, nimitteli reserviläisiä ja alaisiaan henkilökunnan edustajia sekä ”taaksepoistutti” osallistujia.Harjoitukseen osallistuneiden mukaan hän kutsui ihmisiä esimerkiksi homopojiksi ja tunkeutui yöllä muiden huoneeseen.Helsingin hovioikeus tuomitsi kesäkuussa Päiviön esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta sakkoihin. Myös Ilmavoimien entinen komentaja Sampo Eskelinen sai sakkoja palvelusrikoksesta, koska hän viivytteli tuomion mukaan esitutkinnan aloittamista Päiviön käytöksestä.Päiviön tuomio on saanut lainvoiman, mutta Eskelinen on valittanut tuomiostaan korkeimpaan oikeuteen.