Koulu sai puhtaat paperit ”Suomeen vai kuoleen” -julisteen tapauksessa – Laura Huhtasaari kertoi opettajien kannustavan vihaan poliitikkoja kohtaan

Mikko Puumalainen on antanut puhtaat paperit tamperelaiselle koululle, rehtorille ja muille virkamiehille yhdeksäsluokkalaisten laatiman ”Suomeen vai kuoleen” -julisteen tapauksessa.Yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden koulutyönä tekemä juliste sai viime vuonna runsaasti julkisuutta sen jälkeen, kun perussuomalaisten tuolloinen kansanedustaja Laura Huhtasaari julkaisi Twitterissä kuvan siitä. Huhtasaari kirjoitti kuvan yhteydessä kuulleensa, että opettajat kannustavat vihaan poliitikkoja kohtaan.Puumalaisen tuoreen ratkaisun mukaan Tampereen kaupungin henkilöstö ei ole tapauksen yhteydessä syyllistynyt lainvastaiseen tai muuten virheelliseen toimintaan.laatima juliste käsitteli maahanmuuttoa. Siinä oli sanat ”Suomeen vai kuoleen”.Suomeen-sanan alla oli kuvat tasavallan presidentistä Sauli Niinistöstä ja nykyisestä ulkoministeristä Pekka Haavistosta (vihr). Kuoleen-sanan alla oli puolestaan kuvat perussuomalaisten puheenjohtajasta Jussi Halla-ahosta ja Laura Huhtasaaresta.Julisteen keskellä oli kuva kumiveneestä, joka oli täynnä ihmisiä. He olivat mahdollisesti turvapaikanhakijoita.Kuva oppilaiden julisteesta julkaistiin alun perin sosiaalisessa mediassa Tampereen kaupungin Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelman Instagram-tilillä.yksityishenkilöä teki kantelut oikeuskanslerille oppilastyöstä ja sen julkaisusta sosiaalisessa mediassa. Kantelut kohdistuivat tamperelaiskoulun, sen rehtorin ja opettajien sekä kaupungin kulttuurikasvatusyksikön toimintaan.Kanteluissa arvosteltiin muun muassa kuvan julkaisua Instagram-tilillä, koulun opetusta poliittisesti johdattelevaksi sekä oppilaiden ryhmätyönä tekemää julistetta provokatiiviseksi ja poliittiseksi.Lisäksi kanteluissa arvosteltiin sitä, että koulun edustajat osallistuivat asiasta julkiseen keskusteluun kertomatta, että he olivat julkaisseet aikaisemmin kuvan julisteesta sosiaalisessa mediassa.Toisessa kantelussa todettiin myös, että juliste lietsoo vihaa yhden puolueen johtajia vastaan ja samalla mustamaalaa puoluetta.tekemä juliste oli osa Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelmaa, joka sisältyy kaupungin opetussuunnitelmaan.Ohjelman tavoitteena oli syventää yhdeksäsluokkalaisten kiinnostusta yhteiskunnallisia asioita kohtaan. Heitä rohkaistiin keskustelemaan kokemuksistaan, tiedoistaan ja mielipiteistään sekä muodostamaan uusia näkökulmia.Julisteen tekoa edelsi keskusteleva luento, jonka pitivät kulttuurikasvatusyksikön museolehtorit ja taidekasvattaja. Luennon jälkeen oppilailla oli noin puoli tuntia aikaa tehdä kantaaottava juliste itselleen tärkeästä aiheesta.Apulaisoikeuskanslerin mukaan kulttuurikasvatusyksikön henkilöstö ei menetellyt lainvastaisesti eikä virheellisesti, kun se antoi oppilaille tehtäväksi laatia julisteen.Selvityksen mukaan oppilaat halusivat itse ottaa kantaa maahanmuuttopolitiikkaan. Apulaisoikeuskansleri yhtyy ratkaisussaan Tampereen kaupungin näkemykseen, että ilmaisunvapaus ja sananvapaus kuuluvat myös lapsille ja oppilaille.laatima juliste sisältää Puumalaisen mukaan kärjekkyyttä. Se ei kuitenkaan ylitä niitä rajoja, joita puolueen ja sen johtajien voidaan edellyttää sietävän osana yhteiskunnallista keskustelua.Apulaisoikeuskansleri ei nähnyt moitittavaa myöskään julistekuvan julkaisussa Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelman Instagram-tilillä.Oppilaat olivat antaneet suostumuksensa kuvan julkaisemiseen. Lisäksi Tampereen kaupunki pyytää lukuvuoden alussa oppilaiden huoltajilta kirjallisen suostumuksen oppilaiden laatimien teosten julkaisuun.Apulaisoikeuskanslerin mukaan kantelut eivät anna aihetta toimenpiteisiin.