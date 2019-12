Kotimaa

Ikääntynyt Itä-Savo maksaa eniten sote-menoistaan, nyt vähiten maksavalla Uudellamaalla muhii vanhuuspommi

Sosiaali-

THL:n

Sosiaali-

Väestö

ja terveyspalveluiden tarve ja saatavuus vaihtelevat paljon ympäri maata. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset vaihtelevat merkittävästi alueittain, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiistaina julkaisemista raporteista.Niissä on arvioitu, miten julkiset sote-palvelut on järjestetty kunkin 20 sairaanhoitopiirin alueella. THL arvioi tilannetta sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta.Eri puolella Suomea asuvien ihmisten palveluiden tarve vaihtelee, sillä asukkaat ovat iältään, sairastavuudeltaan ja sosioekonomiselta taustaltaan erilaisia. Esimerkiksi Etelä- ja Itä-Savon asukkaista noin joka kolmas on eläkkeellä, kun Uudellamaalla eläkeläisiä on alle viidennes.Myös sairastavuus, työttömyys ja toimeentulo-ongelmat synnyttävät palvelujen tarvetta. Esimerkiksi Kainuussa ja Itä-Savossa sote-palveluiden tarve voi olla jopa puolet suurempi kuin vauraammilla alueilla pääkaupunkiseudulla tai Turun seudulla.”Tässä suhteessa maa ei ole ollenkaan samanlainen”, sanoo THL:n tietoylijohtaja Pekka Rissanen.mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen alueellisia kustannuseroja selittävät kuitenkin ihmisten erilaisten tarpeiden sijaan ennen kaikkea erot siinä, miten palveluita saa ja miten ne on järjestetty ja tuotettu.Palveluja järjestetään Rissasen mukaan eri puolilla maata hyvin eri lailla. Kunta voi huolehtia niistä itse, tai sitten ne voivat olla suurenkin kuntayhtymän vastuulla.”Erot järjestämisen tavoissa ovat jopa kasvaneet, kun sote-uudistus on viivästynyt”, Rissanen sanoo.Maan kalleimmat asukaskohtaiset sote-kustannukset ovat Itä-Savossa, kun asukkaiden palvelujen tarvetta ei ole otettu huomioon. Jos tarpeet, kuten asukkaiden sairastavuus, huomioidaan, eniten rahaa sote-palveluihin menee kuitenkin Lapissa.Asukasta kohden pienimmät sote-menot ovat Uudellamaalla, johon verrattuna Itä-Savossa on 50 prosenttia korkeammat kustannukset.Rissasen mukaan kustannuksia kasvattavat joillakin alueilla esimerkiksi laitosvaltaiset palvelut, tai puutteet ikääntyvien palveluissa näkyvät runsaina päivystyskäynteinä. Vanhuksien hoitoa on siirretty kotipalvelujen varaan, mutta kaikkialla niitä ei ole helppo saada.”Kun resurssit menevät kalliimpaan ympärivuorokautiseen hoitoon, rahaa ei jääkään kotiin annettaviin palveluihin”, Rissanen sanoo.Toisaalta hyvin toimivat lasten ja perheiden palvelut voivat puolestaan näkyä alhaisempina lastensuojelun kustannuksina.THL:n raporttien mukaan asukkaiden palvelujen tarve ja kuntien palveluihin käyttämä rahasumma eivät ole kaikkialla tasapainossa. Rissasen mukaan ihmisten yhdenvertaisuus palvelujen saamisessa ei ole kohenemaan päin.ja terveyspalvelujen kustannuksien kasvu painaa tulevaisuudessa entistä enemmän kuntien taloutta. Kuluja kasvattavat erityisesti palveluja tarvitsevat, ikääntyvät asukkaat ja suuret rakennusinvestoinnit.Kuntien taloustilanne näyttää Rissasen mukaan hyvin vaikealta, kun palvelujen tarve kasvaa, mutta kuntien maksukyky ei. Sote-menojen rahoittamiseen koituu siis suuria ongelmia.”Nytkin monessa kunnassa ja kuntayhtymässä on menossa yt-neuvottelut, kun tulot ja menot eivät vastaa toisiaan. Pitkällä tähtäimellä se näkyy varmasti siinä, miten ihmiset saavat palveluja.”Jos ihmiset eivät pääse terveyskeskukseen lääkärin vastaanotolle, erikoissairaanhoidon kustannukset kasvavat.Rissasen mukaan ihmisten kokemus on, että sosiaalipalveluita on vaikeampaa saada kuin terveyspalveluita. Terveyskeskuslääkärille pääsyä suurempi ongelma on se, miten saada tarvittaessa esimerkiksi sosiaalityöntekijän apua.”Tilanne on huolestuttava niiden ihmisten kannalta, jotka joutuvat esimerkiksi miettimään, voivatko ostaa ruokaa”, Rissanen sanoo.ikääntyy kaikkialla Suomessa, mutta erityisen nopeaa kehitys tulee olemaan Uudellamaalla. Kymmenen vuoden kuluttua Uudellamaalla on kymmenen prosenttiyksikköä enemmän ikäihmisiä, joiden palvelut pitää jollain lailla järjestää.Tällä hetkellä palvelujen tarve on Uudellamaalla muuta maata pienempi, sillä väestö on nuorempaa ja terveempää.Monet 1970-luvulla rakennetut sairaalat ja terveyskeskukset ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla rakennetaan uutta sairaalaa, jonka kustannusarvio on lähes miljardi euroa.”Kuntien taloustilanne ei helpotu, kun on vielä sairaalarakentamisen velat päällä.”Tarpeet aiemmin kaatuneen sote-uudistuksen taustalla eivät ole Rissasen mukaan kadonneet mihinkään. Palvelujärjestelmä on hajanainen, ja sitä pitäisi hänen mukaansa yksinkertaistaa.”Jos hallitus toteuttaa ohjelmansa mukaisesti maakunnallisen järjestelmämallin, se on askel oikeaan suuntaan. Sen lisäksi tarvitaan kuitenkin paljon työtä siinä, että palvelut toimivat.”