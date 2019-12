Kotimaa

Oikeus tuomitsi mieskaksikon törkeästä raiskauksesta vankilaan, raiskasivat naisen vuorotellen

Pohjanmaan

Asunnossa

käräjäoikeus on tuominnut kaksi miestä vankilaan keväällä 2017 Vaasassa tapahtuneesta törkeästä raiskauksesta. Oikeuden mukaan miehet tapasivat naisen kaupungilla ja veivät tämän mukanaan toisen heistä asunnolle.Poliisi kertoi esitutkinnan aikaan, että nainen oli ollut palaamassa ravintolasta.miehet olivat yhdynnässä naiseen väkivaltaa ja tämän pelkoa hyväksikäyttäen. Oikeuden mukaan miehet vuorottelivat ja toimivat yhteisymmärryksessä. Raiskaus aiheutti oikeuden mukaan naiselle erityisen tuntuvaa henkistä ja ruumiillista kärsimystä.”Tekoa on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä”, kun otetaan huomioon sukupuoliyhteyksien lukumäärä ja teon kesto.Käräjäoikeus tuomitsi Philip Mutisya Kimuyan, 31, ja John Marc Okellon, 43, kolmen ja puolen vuoden ehdottomiin vankeusrangaistuksiin. Tuomio on annettu viime torstaina.