Tulorekisterin verkkosivuilla on ollut kuukausien ajan nähtävillä satojen henkilöiden arkaluonteisia tietoja

verkkosivuilla on havaittu virheellinen ohje, jossa on ollut yksityishenkilöiden arkaluontoisia tietoja. Asiasta kertoo Kansallisen tulorekisterin perustamishanke tiedotteessaan.Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää muun muassa ihmisten palkkatiedot. Vuoden 2019 alusta lähtien työnantajat ovat ilmoittaneet 2019 tulorekisteriin tiedot palkoista ja ansiotuloista. Vuodesta 2021 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.Verkkosivustolla on ollut noin viiden kuukauden ajan tekninen ohje, joka oli tarkoitettu palkkahallinnon ohjelmistokehittäjille. Teknisissä ohjeissa käytetään normaalisti keinotekoisia henkilötunnuksia ja tulotietoja, mutta kyseisessä ohjeessa oli erehdyksen seurauksena käytetty oikeita henkilötietoja.Ohjeeseen oli päätynyt koodikielinen esimerkki, jossa tiedot liittyivät yhden työnantajan 384 työntekijän yhteen palkanmaksutapahtumaan.Ohje poistettiin sivulta välittömästi, kun erehdys havaittiin. Sitä oli ladattu verkkosivustolta 53 osoitteesta ennen poistamista.Tulorekisteri tiedottaa, että virhe johtui inhimillisestä erehdyksestä.on yhteydessä kirjeitse henkilöihin, joiden tiedot olivat esimerkissä. Myös kyseinen työnantaja on ollut yhteydessä henkilöihin, joita asia koskee.”Otamme tilanteen erittäin vakavasti ja pyydämme sitä anteeksi. Selvitämme perin pohjin, miten tilanne on tapahtunut ja varmistamme, ettei vastaavaa enää tapahdu. Olemme tehneet tapahtuneesta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle”, sanoo tulorekisteriyksikön johtaja Terhi Holmström tiedotteessa.Tulorekisteri pyytää kaikkia ohjeen ladanneita tuhoamaan kyseisen dokumentin.