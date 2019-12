Kotimaa

Sikapula uhkaa pieniä ja keskisuuria liha-alan yrittäjiä – ”Suomen sikamarkkinat ovat kriisissä”

Sianlihan

Lihakeskusliiton

Kiinassa

kysynnän kasvun räjähtäminen Kiinassa on vääristänyt liha-alan kilpailua Suomessa, sanoo Lihakeskusliitto. Samalla kun suuret lihatalot lisäävät vientiään Kiinaan, Suomessa pienet ja keskisuuret sianlihaa käyttävät yritykset ovat joutuneet vaikeuksiin ja kärsivät sikapulasta.Alan perheyrityksiä ja pk-yrityksiä edustavan Lihakeskusliiton mukaan Suomen sikamarkkinat ovat suorastaan kriisissä. ”Tilanne on todella paha. Yhtiöiden säilyminen hengissä on kriittisellä tasolla”, sanoo Lihakeskusliiton toimitusjohtaja Mari Hannuksela.Sekä elintason nousu että sikoja tappavan afrikkalaisen sikaruton leviäminen Kiinassa ovat nostaneet sianlihan kysyntää ja maailmanmarkkinahintaa. Suuret suomalaiset lihatalot ovat hyötyneet voimakkaasta viennin kasvusta, sillä Kiinassa syödään jopa puolet maailman sianlihasta.Tämä heijastelee Suomessa pieniin ja keskisuuriin sianlihaa käyttäviin liha-alan yrityksiin. Joulukinkkuihin niiden sikapula ei vaikuta, sillä tämän joulun kinkut ovat jo kaupoissa.mukaan lihanhankinta ja teurastus on Suomessa erittäin keskittynyttä. Kolme suurinta yritystä teurastaa lähes kaikki siat. Pienet ja keskisuuret jalostajat ostavat kotimaisen raaka-aineen isoilta kilpailijoiltaan. Nyt sianlihan saatavuus on liiton mukaan erittäin heikko.”Keskikokoiset jalostamot eivät saa raaka-ainetta”, Hannuksela sanoo.Liitto ihmettelee myös sitä, että samaan aikaan, kun lihasta on pulaa, sianlihan pakkasvarastot ovat suuret.”Sianlihan vientiin on Suomessa panostettu voimakkaasti, ja se onkin kasvanut tammi–syyskuussa peräti 50 prosenttia 32,8 miljoonasta kilosta 49,8 miljoonaan kiloon. Tämä tarkoittaa sitä, että noin joka kymmenes lihakilo menee ulos Suomesta” liitto toteaa tiedotteessa.Suomen keskittynyt sianlihan hankinta- ja teurastustoiminta ja sitä kautta olematon kotimaisen lihan saatavuus kilpailukykyiseen hintaan, vaikeuttavat pienten ja keskisuurten liha-alan yritysten pärjäämistä markkinassa.Lihakeskusliiton mukaan Suomen malli vääristää kilpailutilanteen ja edesauttaa isompien tavarantoimittajien vielä vahvempaa keskittymistä keskusliikkeille.sianlihan kysyntää on lisännyt ennen kaikkea afrikkalainen sikarutto. Se on vakava sikoja tappava eläintauti, joka ei kuitenkaan tartu ihmiseen.Ruokaviraston mukaan eläintauti on levinnyt Kiinassa huolestuttavalla nopeudella. Ensimmäinen tapaus raportoitiin elokuussa 2018, ja sen jälkeen se on levinnyt voimakkaasti. Vuonna 2019 sitä on tavattu myös Vietnamissa, Mongoliassa, Kambodžassa, Laosissa, Pohjois-Koreassa, Hongkongissa, Myanmarissa, Filippiineillä, Itä-Timorissa ja Etelä-Koreassa.Kiina on maailman suurin sianlihan tuottaja ja kuluttaja. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n mukaan Kiina on virallisesti raportoinut yhteensä 155 tautitapausta, kaikilla hallinnollisilla alueillaan. Noin 1,17 miljoonaa sikaa on teurastettu taudin vuoksi.Sikarutto on levinnyt ensin Afrikasta Kaukasukselle ja sitten Venäjälle ja Valko-Venäjälle, mitä kautta se on levinnyt myös EU-alueelle. Tautia havaitaan jo useassa EU-maassa, lähinnä Suomea tautia on muun muassa Baltiassa.Suomessa ei ole koskaan havaittu afrikkalaista sikaruttoa.