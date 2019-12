Uusi laki tulee pian voimaan, EU:n ulkopuolelta ei saa tuoda tuoreita hedelmiä tai marjoja ilman kasvinterveystodistusta

Kotimaa

Uusi laki tulee pian voimaan, EU:n ulkopuolelta ei saa tuoda tuoreita hedelmiä tai marjoja ilman kasvinterveys

matkustaja ei voi tuoda omenaakaan EU:n ulkopuolelta ilman kasvinterveystodistusta, tiedottaa Tulli. Rajoitus johtuu uudesta kasvinterveyslainsäädännöstä, joka tulee voimaan 14. joulukuuta.Uusi lainsäädäntö rajoittaa matkailijoita tuomasta EU:n ulkopuolelta kasveja ja kasvituotteita ilman kasvinterveystodistusta. Terveystodistus vaaditaan muun muassa taimille, ruukkukasveille, pistokkaille, kylvösiemenille ja leikkokukille. Listalta löytyvät myös tuoreet hedelmät, marjat, vihannekset ja juurekset.Kasvien maahantuontiehtoja tiukennetaan, koska kasvintuhoojien leviämistä halutaan estää tehokkaammin. Kasvintuhoojilla tarkoitetaan esimerkiksi haitallisia tuhoeläimiä ja kasvitauteja, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa viljelykasveille ja luonnonvaraisille kasveille.vaaditaan jokaiselle yksittäiselle hedelmälle. Todistuksen myöntää tarkastuksen perusteella lähettäjämaan kasvinterveysviranomainen. Suomessa tällainen viranomainen on Ruokavirasto.”Koska yksityishenkilön on lähes mahdotonta saada kasvinterveystodistusta, ei tuoreita hedelmiä, marjoja ja vihanneksia voi käytännössä enää tuoda EU:n ulkopuolelta”, sanoo tulliylitarkastaja Tiia Sulander-Seppänen tiedotteessa.”Matkailijoiden on hyvä opetella ajattelemaan tuliaisten tuomista ihan uudella tavalla. Osa matkailijoista on jo hyvin tietoisia siitä, ettei liha- ja maitotuotteita saa tuoda Suomeen EU:n ulkopuolelta. Nyt rajoitus laajenee myös muun muassa marjoihin, hedelmiin ja vihanneksiin.”mukaan kasvien ja hedelmien vapaaehtoisesta luovutuksesta ei aiheudu sanktiota.Kielletyt kasvit ja hedelmät voi jättää itärajan rajanylityspaikoilla jätesäiliöihin ja lentokentillä ne voi luovuttaa tullivirkailijoille. Toistuvasta tai laadultaan törkeästä maahantuontikiellon rikkomisesta voidaan sen sijaan rangaista.Kasvinterveystodistuslistan ulkopuolelle jäävät hedelmistä banaani, taateli, durio, ananas ja kookos.