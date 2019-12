Poliisi on selvittänyt al-Holin leirillä olevien suomalaisten rikostaustoja – Supon arvion mukaan leiriltä palaavat lisäisivät Suomeen kohdistuvan terrorismin uhkaa

Kotimaa

on jo hankkinut tietoja Syyrian al-Holin leirillä oleskelevista suomalaisista mahdollisten rikosten selvittämiseksi. Kenestäkään leirin suomalaisesta ei ole alkanut rikostutkintaa ainakaan toistaiseksi.Mahdolliset rikostutkinnat suorittaa keskusrikospoliisi. Se on tiennyt jo pitempään, keitä suomalaisia leirillä on oleskellut.on naisia ja lapsia, joilla on Suomen kansalaisuus. Monilla leirillä olevilla aikuisilla on tiiviit suhteet Isis-terroristijärjestöön.Poliisi on hankkinut leirin suomalaisista tietoa siinä määrin kuin se on ollut mahdollista.”Tiedämme heidän matkustamisestaan sinne ja siitä, missä he ovat olleet”, poliisilähde sanoo HS:lle.Poliisilla on kuitenkin toistaiseksi varsin niukasti tietoa siitä, mitä naiset itse ovat alueella tehneet.Poliisin mukaan he ovat oleskelleet Isisin hallitsemilla alueilla ja useamman naisen puoliso on voinut olla aktiivinen Isis-toimija. Naisten omat roolit ovat varsin epäselviä.Suomeen palaa leirillä oleskelleita henkilöitä, poliisi käynnistää esiselvityksen siitä, onko heitä syytä epäillä rikoksesta. Vasta tällöin poliisi voi kuulustella myös palaajia tapahtumista Isis-alueella.Poliisi ei voi ottaa ketään palaajaa kiinni, pidättää tai vaatia vangittavaksi ilman, että häntä epäillään jostain konkreettisesta rikoksesta.Jokaisen palaajan tilanne arvioidaan mahdollisten rikosten suhteen luonnollisesti erikseen. Jos syytä epäillä rikosta -kynnys ylittyy jonkun henkilön kohdalla, alkaa varsinainen esitutkinta.Etukäteen on mahdotonta arvioida, alkaako mahdollisten palaajien toiminnasta esitutkintoja, poliisilähde sanoo HS:lle.Esitutkinnan aloittamisesta päättää näytön perusteella tässä tapauksessa syyttäjä, jos rikoksen epäillään tapahtuneen ulkomailla. Jos kyse on epäillystä terrorismirikoksesta, silloin tutkinnan aloittamisesta päättää aina valtakunnansyyttäjä riippumatta siitä, onko teko tapahtunut Suomessa vai ulkomailla.arvion mukaan Irakin ja Syyrian konfliktialueelta mahdollisesti palaavat henkilöt todennäköisesti lisäävät Suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa.”Alueelta mahdollisesti palaavat naiset todennäköisesti jatkavat terroristista toimintaa, verkostoituvat keskenään ja integroituvat jälleen kotimaisiin jihadistisiin verkostoihin”, kirjoittaa supon viestintäasiantuntija Minna Passi HS:lle lähettämässä sähköpostiviestissään.”Konfliktialueelta palaavien henkilöiden muodostama riski arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Riskiarvioiden ja muiden tekijöiden perusteella muodostetaan kokonaiskuva palaajien aiheuttamasta uhasta.”arvion mukaan Isisissä toimineet naiset ovat yleisesti ottaen osallistuneet pääosin erilaisiin värväyksen, propagandan tuottamisen ja rahoituksen kaltaisiin tukitehtäviin.”Myös aseellinen toiminta on ollut mahdollista. Naisilla on myös ollut keskeinen rooli jesidivähemmistöön kuuluvien naisten ja lasten orjuuttamisessa”, Passi kirjoittaa.Supon arvion mukaan alueelta mahdollisesti palaavat lapset tarvitsevat todennäköisesti laaja-alaista tukea vuosien ajan.”Jos integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan ei onnistu, on mahdollista, että myös heistä muodostuu ajan oloon turvallisuusuhkaa.”valmistautuvat naisten ja lasten paluuseen al-Holin leiriltä pari vuotta sitten sisäministeriössä tehdyn suunnitelman perusteella, kertoo sisäministeriön poliisiosaston kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen.Suunnitelma koskee viranomaisten yhteistyön järjestämistä taistelualueelta palaavien kanssa, ja sitä on täydennetty tänä vuonna siltä osin, että palaajat ovat tulossa leireiltä.Lähtökohtana suunnitelmassa on Mankkisen mukaan sisäiseen turvallisuuteen ja ihmisten turvallisuuteen liittyvät näkökulmat ja myös se, että esimerkiksi lapsen oikeuksien sopimus edellyttää huolehtimaan pulassa olevista kansalaisista.”Ja miten toimitaan, jos sieltä palataan yksittäin tai ryhmissä, ja että pystytään aikuisten osalta toimimaan niin, että voidaan laittaa tarvittaessa käynnistää mahdollinen rikosprosessi.”Mankkisen mukaan kaikkien Suomeen al-Holista palaavien naisten osalta selvitetään, ovatko he syyllistyneet rikoksiin ja pitääkö heidän kohdallaan käynnistää esitutkinta.kohdalla selvitetään ensiksi, mitä he ovat kokeneet alueella ja onko heihin tarpeen kohdistaa lastensuojelun toimenpiteitä. Suomen kansalaisina palaajat ovat oikeutettuja palveluihin, kuten esimerkiksi neuvola- ja varhaiskasvatuspalveluihin.”Yhteiskunnan intressinä on, että mahdolliset palaajat saadaan palvelujen piiriin. Kaikin keinoin tulee torjua kehitystä, jossa nämä eristäytyisivät omiksi yhteisöiksi”, Mankkinen sanoo.Hänen mukaansa palaajien tukeminen on hyödyllistä ja tärkeää, sillä kokemus yhteiskuntaan kuulumisesta pienentää turvallisuusriskiä.”Myös leiriltä mahdollisesti palaavat naiset pyritään samaan osaksi yhteiskuntaa, etteivät he eristäydy sieltä.”