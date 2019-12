Kotimaa

Supo: Suomessa on satoja ihmisiä, jotka toimivat terroristien hyväksi, ja määrä jatkaa kasvuaan

on satoja ihmisiä, joilla on jonkinlaisia terrorikytköksiä, arvioi suojelupoliisi. Supon mukaan Suomessa esiintyy ”merkittävää” terrorismin tukitoimintaa, mutta Suomi ei näyttäydy ensisijaisena terrori-iskujen kohdemaana.”Terrorismintorjunnan kohdehenkilöiden lukumäärä on tällä hetkellä noin 390 ja määrä jatkaa kasvuaan”, kertoo supon viestintäasiantuntija Minna Passi HS:lle.”Kohdehenkilöiden yhteydet kansainväliseen terrorismiin ovat lisääntyneet, ja yhä suurempi osa heistä on osallistunut aseelliseen toimintaan tai vastaanottanut terroristista koulutusta”, Passi sanoo.Vielä vuonna 2017 supo arvioi tällaisia henkilöitä olevan noin 350 ja vuonna 2012 noin 270.”Keskeisiä terrorismin uhkaan ja kohdehenkilöiden lukumäärän kasvuun vaikuttavia tekijöitä ovat kotoperäisen radikalisoitumisen lisääntyminen sekä Syyrian ja Irakin konfliktin heijastevaikutukset Suomeen.”Terrorismintorjunnan kohdehenkilöllä tarkoitetaan terrorismin hyväksi toimivaa ihmistä. Tällainen henkilö voi osallistua terroristiseen toimintaan, olla kytköksissä terroristijärjestöihin, kouluttautua tai kouluttaa muita terroristisessa tarkoituksessa, levittää propagandaa tai rahoittaa terroristista toimintaa. Kohdehenkilöt liittyvät jollain tavoin Suomeen, mutta eivät välttämättä ole Suomen kansalaisia.on kohissut viime päivinä al-Holin leirillä Syyriassa olevista naisista ja lapsista. Tai tarkemmin heidän mahdollisesta palauttamisestaan Suomeen.Suojelupoliisin arvion mukaan Irakin ja Syyrian konfliktialueelta mahdollisesti palaavat henkilöt todennäköisesti lisäävät Suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa.”Alueelta mahdollisesti palaavat naiset todennäköisesti jatkavat terroristista toimintaa, verkostoituvat keskenään ja integroituvat jälleen kotimaisiin jihadistisiin verkostoihin”, Passi sanoi HS:n aiemmassa uutisessa keskiviikkona.Al-Holin leirillä on noin kymmenen suomalaista naista lapsineen. Lapsia on runsaat 30, joista parikymmentä on syntynyt konfliktialueella. Lasten iät vaihtelevat vauvoista teini-ikäisiin.Supon mukaan konfliktialueella on vangittuna myös Suomesta lähteneitä miehiä. Nykytietojen valossa heitä on muutama.on lähtenyt Syyrian ja Irakin konfliktialueelle yli 80 tunnistettua henkilöä. Supon tietojen mukaan heistä noin 20 on kuollut ja noin 20 palannut Suomeen.Lähtijöiden todellinen määrä voi olla suurempi, sillä kaikki lähtijät eivät välttämättä ole tulleet viranomaisten tietoon. Matkustaminen on tapahtunut pääsääntöisesti vuosina 2012–2016.Supon arvion mukaan mahdolliset konfliktialueelta palaavat vierastaistelijat ovat lyhyellä aikavälillä keskeinen terrorismin uhkaan vaikuttava tekijä.Supon arvion mukaan Suomessa on ryhmiä ja henkilöitä, joilla on motivaatio ja kyky toteuttaa terrori-isku. Merkittävimmän turvallisuusuhan muodostavat yksittäiset henkilöt tai pienryhmät, jotka saavat motivaationsa radikaali-islamistisesta propagandasta.Suojelupoliisi tekee terrorismintorjunnan kohdehenkilöiden seurannassa tiivistä yhteistyötä muiden poliisiyksiköiden kanssa. Osa terrorismintorjunnan kohdehenkilöistä on keskusrikospoliisin seurantavastuulla, osa paikallispoliisin seurantavastuulla ja osa edelleen Suojelupoliisin seurantavastuulla.