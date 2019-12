Kotimaa

Itämerellä velloi hurja aallokko: yksittäiset aallot nousivat paikoin yli kahdeksanmetrisiksi

Itämerellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Risteilyalukset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aaltoennätykset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy