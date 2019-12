Kotimaa

Vuoden turhake on korjauskelvoton elektroniikka – erityishaukkuja saavat älypuhelimet

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

luonnonsuojeluliiton lehti on valinnut vuoden turhakkeeksi korjauskelvottoman elektroniikan.Erityishaukkuja saavat älypuhelimet. Kritiikki koskee puhelinten huonoa kestävyyttä, joka johtaa siihen, että puhelimia on vaihdettava tiheään tahtiin. Lisäksi lehden mukaan laitteiden korjaaminen on tehty hankalaksi ja niiden hintaan nähden kalliiksi.”Korjauskelvottomuuden taustalla ovat sekä kuluttajien osto- ja kierrätystottumukset että valmistajien ratkaisut”, sanoo Suomen Luonnon päätoimittaja Heikki Vasamies tiedotteessa.Liiton julkaisema Suomen Luonto -lehti valitsee vuoden turhakkeen lukijoidensa ehdotusten joukosta.Viime vuonna vuoden turhakkeeksi valittiin pikamuoti ja sitä edeltävänä vuonna fleecekangas.