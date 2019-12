Kotimaa

HS-analyysi: Venäjä jatkaa pelottelun ja alistamisen tiellä

on syytä varautua siihen, että Venäjä käyttää armeijaansa ulkopoliittisen kunnianhimonsa välineenä seuraavan vuosikymmenen aikana, varoittaa ruotsalaisen tutkimuslaitoksen Totalförsvarets forskningsinstitutin (FOI) viime viikolla julkaistu tutkimus https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-R--4758--SE Kymmenen tutkijan yhteistyönä tekemässä raportissa tutkija Fredrik Westerlund arvelee, että Venäjä on jatkossakin merkittävä toimija kansainvälisessä turvallisuuspolitiikassa.

FOI on

Tutkijat

FOI:n

Raportti

Venäjän

Westerlundin päätelmät ovat suoraviivaisia ja naapurien kannalta levottomuutta herättäviä: Venäjä ei olisi pelkästään aktiivinen toimija vaan myös aktiivinen häirikkö.”Voimme odottaa Venäjän aggressiivisen ulkopolitiikan ja piittaamattomuuden kansainvälisestä oikeudesta jatkuvan. Voimme myös odottaa toistuvaa asevoiman käyttöä suurvallan kunnianhimon ylläpitämiseksi ja Venäjän etujen turvaamiseksi ulkomailla, etenkin Euroopassa.”Westerlund pitää todennäköisenä, että Venäjän intoa käyttää avointa uhkailua tai peiteltyjä toimia muita valtioita vastaan rajoittaa vain naapurimaiden sotilasvoiman kasvu.Edessä näyttäisi siis olevan kiristyvien välien ja kilpavarustelun aika. Tosin molemmista on näkynyt merkkejä jo usean vuoden ajan.Ruotsin puolustusministeriön alainen arvostettu tutkimuslaitos, joka tekee erityisesti Ruotsin puolustushallintoa palvelevaa tutkimusta. FOI:n palveluksessa on noin 900 ihmistä, joiden joukossa on niin yhteiskunta- kuin luonnontieteilijöitäkin.Viime viikolla ilmestynyt raportti Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective – 2019 on jo yhdeksäs FOI:n Venäjän sotilaallista voimaa analysoiva tutkimus. Ensimmäinen ilmestyi 20 vuotta sitten.Raportissa on analysoitu hyvin systemaattisesti Venäjän asevoimien nykytilaa, taistelukykyä useilla mahdollisilla sotanäyttämöillä, turvallisuuspolitiikkaa, taloutta, sotilasmenoja ja aseistautumista.Tutkimus perustuu pelkästään avoimiin lähteisiin, joten se on voitu julkistaa kokonaan. Tutkimuksessa todetaan kuitenkin, että julkisten tietojen hankkiminen Venäjän asevoimista on viime vuosina vaikeutunut: julkisen tiedon määrää on vähennetty.kirjoittavat olevansa tietoisia julkisiin lähteisiin liittyvistä riskeistä, kuten siitä, että vaarana on lähteä mukaan Venäjän propagandaan eli toistaa maan haluamaa viestiä.Venäjän asevoimiin liittyvä propaganda onkin mennyt viime vuosina varsin hyvin läpi länsimaisessa mediakirjoittelussa. Kriittiset ja epäilevät tuomaat ovat olleet selvässä vähemmistössä.Itse asiassa monille voi tulla yllätyksenä, että Venäjän sotilasmenot ovat supistuneet vuodesta 2017 lähtien. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin Siprin mukaan Venäjän sotilasmenot vähenivät 19 prosenttia vuonna 2017 ja 3,5 prosenttia vuonna 2018.Venäjä on ollut erittäin aktiivinen luodakseen asevoimistaan modernin kuvan varsinkin sen jälkeen kun maa lähti uudella tarmolla kehittämään armeijaansa noin kymmenen vuotta sitten. Vuoden 2008 Georgian sota oli tuolloin paljastanut Venäjän asevoimien ongelmat.raportti ei poikkea yleisnäkemykseltään monista muista Venäjää luotaavista tutkimuksista ja selvityksistä. Maan ulkopolitiikan uskotaan jatkuvan aggressiivisena ja sisäpolitiikan sortavana.Venäjän poliittisen ja sotilasjohdon katsotaan näkevän maailman nollasummapelinä, jossa yhden voitto on aina toisen häviö. Venäjä haluaa esiintyä suurvaltana, jolla on omat etupiirinsä.Niin sanottuja värivallankumouksia pidetään lännen vallanvaihtoihin tähtäävinä juonina. Sellaista ei sallittaisi Venäjällä.FOI:n raportti arvioi, että sisäpoliittisesti Venäjällä on kuitenkin edessään vaikeita vuosia. Syitä ovat yhden ikääntyvän henkilön ympärille rakentuvan johtamisjärjestelmän aiheuttama epävarmuus ja hauraus sekä kansan tuntema syvä epäluottamus poliittiseen eliittiin.arvioi, että Venäjän asevoimat on jo nostettu tasolle, joka vastaa ulkopoliittista kunnianhimoa aiempaa uskottavammin. Armeijan reformi on onnistunut, eikä käynnissä olevaan uudistustyöhön ole tulossa merkittäviä muutoksia.Sen sijaan Venäjä jatkaa armeijauudistustensa vakiinnuttamista. 2020-luvulla on todennäköisesti edessä vain asteittaista suorituskyvyn eli aseellisen kyvykkyyden kasvattamista.Venäjän asevoimat kärsivät rekrytointivaikeuksista. Armeija joutuu kilpailemaan yhä pienemmästä terveiden miesten ikäluokasta, koska Venäjän väestön tiedetään 2020-luvulla vähenevän miljoonilla ihmisillä.Vaikka esimerkiksi sopimussotilaiden osuutta asevoimien miehistöstä on pyritty lisäämään, Venäjän armeija koostuu jatkossakin varusmiehistä ja sopimussotilaista.Tavoitteeksi asetettuun miljoonan miehen armeijaan ei ole päästy eikä ehkä päästäkään. Pakollinen asepalvelus mahdollistaa kuitenkin teoriassa ison reservin, josta voidaan mobilisoida sota-aikana jopa pari miljoonaa miestä. Reservin todellinen käyttökelpoisuus on kuitenkin arvoitus.Raportti myös huomauttaa, että vaikka Venäjän asevoimat pääsisivätkin ensi vuonna modernin kaluston tavoitteeseen, 70 prosenttiin, 30 prosenttia kalustosta olisi yhä vanhaa ja suurelta osin peräisin neuvostoajalta.Vanhan kaluston päivittämistä ja uuden hankintaa pitää siis jatkaa.armeijan taisteluvoiman arvellaan kasvaneen viime vuosikymmenellä niin paljon, että armeija kykenee nyt aikaisemmasta poiketen käymään yhden pienehkön paikallisen sodan sijaan yhtä isoa alueellista sotaa.FOI:n raportti epäilee, ettei samanlaista suorituskyvyn kehittymistä ole tiedossa seuraavien kymmenen vuoden aikana.”Kaiken kaikkiaan arvioimme, että vuoteen 2029 asti Venäjän taisteluvoima pysyy luultavasti suurin piirtein sillä tasolla, joka mahdollistaa yhden alueellisen sodan käynnistämisen”, kirjoittavat tutkijat Johan Norberg ja Martin Goliath.Esimerkiksi kyky käydä yhtä aikaa kahta alueellista sotaa vaatisi todella merkittävää asevarustelun lisäämistä. Näin olisi varsinkin sellaisessa tilanteessa, että toista sotaa varauduttaisiin käymään Uralin länsipuolella ja toista itäpuolella.Uusia liikenneyhteyksiä, sotasatamia ja ilmavoimien lentotukikohtia pitäisi rakentaa silloin niin paljon, ettei Venäjällä uskota olevan niihin varaa.Mahdotonta se ei kuitenkaan olisi. Venäjän yksinvaltainen poliittinen järjestelmä mahdollistaa asevarustelun joustavan lisäämisen riippumatta maan taloudellisesta tilanteesta.