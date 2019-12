Kotimaa

VR lisää vuoroja joulukuun puolivälissä, matkat nopeutuvat ainakin Ouluun

VR tuo

VR uudistaa

raiteille lisää vuoroja joulukuun puolivälissä kun aikataulukausi vaihtuu. VR tiedottaa, että vuorotarjonta paranee erityisesti pääradalla. Suosituimpiin vuoroihin VR lupaa myös lisää istumapaikkoja.Oulun ja Helsingin välillä kaikki vuorot muuttuvat vaihdottomiksi. Matka-ajat nopeutuvat 13–18 minuuttia. Välillä on arkisin jatkossa kahdeksan suoraa junavuoroa.Tampereella aloittaa uusi Nokian ja Toijalan välillä kulkeva M-lähijuna. Helsingin ja Riihimäen sekä Riihimäen ja Tampereen välille tulee myös lisää R-junavuoroja.joulukuussa lähijunalippujen hinnoittelua Järvenpään ja Hyvinkään kerta-, sarja- ja kausilippujen osalta.”Hintojen tarkastelun yhteydessä myös yhdenmukaistimme hinnoittelua: Järvenpään kaikilla asemilla on jatkossa samat hinnat ja myös Hyvinkään hinnoittelu on paremmin suhteessa kuljettuun matkaan”, VR:n matkustajaliikennejohtaja Topi Simola kertoo tiedotteessa.VR:n kaukoliikenteessä tehtiin marraskuussa kahdeksan prosenttia enemmän junamatkoja kuin edellisenä vuonna. Matkustus kasvoi eniten Helsingin ja Oulun, Helsingin ja Jyväskylän sekä Helsingin ja Tampereen väleillä.