Miesjoukko raiskasi nuoren tytön Oulussa, hovioikeus antoi yhdelle tuomitulle luvan tutustua uhrin kaikkiin kuulustelukertomuksiin

Kotimaa

Miesjoukko raiskasi nuoren tytön Oulussa, hovioikeus antoi yhdelle tuomitulle luvan tutustua uhrin kaikkiin ku

Oulun

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006171460.html

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005961682.html

Vyyhti

Hovioikeus

Tytön

seksuaalirikosvyyhdissä tuomitulla miehellä on oikeus nähdä uhrin kuulustelut myös vyyhdin muissa osissa. Rovaniemen hovioikeus on kumonnut Oulun käräjäoikeuden päätöksen ja määrännyt, että miehelle luovutetaan uhrin kuulustelutallenteet ja niiden litteroinnit.Oulun käräjäoikeuden viime keväänä ja kesänä antamien tuomioiden mukaan yhteensä kahdeksan miestä raiskasi ja käytti hyväkseen samaa uhria. Miesten vankeustuomiot vaihtelivat kahdesta vuodesta neljään ja puoleen vuoteen.Uhri oli tekojen aikaan 12–13-vuotias.Oulua järkyttäneet seksuaalirikokset paljastuivat vuosi sitten. HS kertoi tammikuussa, että kaupungin ilmapiiri muuttui kireäksi tapahtumien takia. Tuolloin julkaistussa reportaasissa kerrottiin muun muassa, että maahanmuuttajat katosivat katukuvasta ja vanhemmat ovat varpaillaan tekojen takia.on nyt hovioikeuden käsittelyssä. Se aloitti pääkäsittelyt jutuissa marraskuun loppupuolella, ja vyyhdin viimeiset osat saadaan loppuun tammikuussa.Kaikki tapaukset on käsitelty erillisinä juttuina. Sen takia miesten esitutkintapöytäkirjoihin ei ole liitetty tytön kaikkia kuulusteluja vaan ainoastaan ne, jotka koskevat juuri sitä osuutta.Yli neljän vuoden tuomion saanut mies vaati saada nähdä tytön kaikki kuulustelut. Käräjäoikeus hylkäsi pyynnön, koska sen mielestä tytölle olisi tullut siitä kohtuutonta haittaa.Mies uudisti vaatimuksensa hovioikeudessa. Syyttäjät vastustivat ja katsoivat, että mies oli saanut nähdä ne kuulustelut, jotka olivat voineet vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.Miehelle oli muun muassa annettu kuulustelun osat, joissa uhri pohti, olisiko hän voinut sekoittaa henkilöitä.puolestaan muistutti, että sekä perustuslaki että Euroopan ihmisoikeussopimus turvaavat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Tähän kuuluu syytetyn oikeus saada tietoonsa kaikki vastapuolen esittämät väitteet ja todisteet sekä mahdollisuus kommentoida niitä.Tästä oikeudesta voidaan poiketa esimerkiksi valtion turvallisuuden, todistajan suojelun tai poliisin tutkintamenetelmien salaamisen takia.Tässä tapauksessa tytön kertomuksella on jutussa aivan olennainen merkitys. Keskeisenä riitakysymyksenä on kertomuksen luotettavuus eli esimerkiksi se, onko tyttö voinut muistaa tapahtumia väärin tai onko hän voinut sekoittaa epäiltyjä ja tapahtumia toisiinsa.kertomuksen uskottavuutta on arvioitu myös Oulun yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisen tutkimusyksikön asiantuntijalausunnossa. Psykologia oli myös kuultu todistajana.Käräjäoikeudessa tässä lausunnossa ja todistajan kuulemisessa viitattiin myös sellaisiin seikkoihin, jotka eivät olleet sisältyneet miehen omaan esitutkintapöytäkirjaan. Hänellä ei siten ollut mahdollisuutta ottaa tasavertaisesti kantaa asiantuntijatodistajan lausumiin ja tehdä hänelle kysymyksiä, hovioikeus totesi.Hovioikeus muistutti, että miehellä on velvollisuus pitää kuulusteluissa olevat tiedot salassa. Tämän takia oikeus arvioi, että uhrille koituva haitta on varsin vähäinen. Miehen oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on selvästi painavampi oikeus.