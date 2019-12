Kotimaa

Erityispalveluja käyttävien päihdeäitien määrä kolminkertaistui vuosikymmenessä

Päihdeäideille

Päihdeäitien

suunnatuissa palveluissa ja niihin pääsyssä on suuria eroja alueiden välillä. Osa päihdeäideistä jää myös todennäköisesti kokonaan tunnistamatta ja ohjaamatta palveluihin, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotteessaan.THL selvitti päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden erityispalvelujen tilaa ensimmäistä kertaa kyselyllä.Palvelujen käyttö on kasvanut nopeasti: Huumeet, alkoholi ja lääkkeet -poliklinikoiden hoidossa ja seurannassa oli vuonna 2017 yli tuhat äitiä. Asiakasmäärä on kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa. Lisäksi laitosmuotoisessa perhekuntoutuksessa on vuodessa noin 600 asiakasta, joista pääosa on äitejä.”Palvelua tarjoavat yksiköt arvioivat kyselyssämme, että osa päihdeäideistä jää todennäköisesti yhä tunnistamatta. Esimerkiksi raskaudenaikaista alkoholinkäyttöä voi olla vaikeaa havaita”, kuvailee selvityksen valmistellut erikoissuunnittelijatiedotteessa.”Suurimman kynnyksen palveluun hakeutumiselle arvioitiin olevan häpeä ja pelko.”Selvityksen perusteella asiakkaat ohjataan erityispalveluihin pääasiassa huumeiden käytön vuoksi, ei niinkään alkoholin. Perheiden yleisin ongelmapäihde ovat opioidit, joita käytti 35–40 prosenttia palvelujen asiakkaista.”Pelkän alkoholin ongelmakäyttäjiä oli perhekuntoutuksessa harvoin”, Arponen kertoo tiedotteessa.palveluita on kyselyn mukaan vaihtelevasti saatavilla ja niiden piiriin lähettämisessä on suuria alueellisia eroja. Selvityksen perusteella vuonna 2018 kahdeksan maakunnan alueella ei ollut päihteitä käyttäville raskaana oleville naisille ja vauvaperheille suunnattua laitosmuotoista hoitoa ja perhekuntoutusta.Nämä palvelut puuttuivat Etelä-Karjalasta, Etelä-Pohjanmaalta, Kainuusta, Kanta-Hämeestä, Keski-Suomesta, Kymenlaaksosta, Pohjanmaalta ja Päijät-Hämeestä. Myös maakuntien sisällä oli palveluissa eroa, Arponen kertoo tiedotteessa.”Toisessa kunnassa tälle erityisryhmälle pystytään tarjoamaan kaikki palvelut ja toisessa palveluvalikoima voi olla vaatimaton.”