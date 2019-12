Kirkollisvero nousee ensi vuonna 15 seurakunnassa – asukkailla on kunnallis- ja kirkollisverossa jopa tuhansien eurojen ero kunnasta riippuen

Kotimaa

Kirkollisvero nousee ensi vuonna 15 seurakunnassa – asukkailla on kunnallis- ja kirkollisverossa jopa tuhansie

Kirkollisvero

Kirkolla hyvä talousvuosi - ”Isossa kuvassa on menty alaspäin”

Kauniaisissa ja Halsualla yli 2 000 euron ero veroissa

nousee ensi vuonna 15 seurakunnassa eli noin kuudessa prosentissa seurakunnista. Kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikkö Pasi Peranderin mukaan veroprosenttia korottaneiden seurakuntien osuus on pysytellyt samana viime vuodet. Keskimäärin seurakuntien veroprosentti on 1,39.Suurimman korotuksen (0,2 prosenttiyksikköä) tekee ensi vuonna Mäntyharjun seurakunta, jonka veroprosentti nousee 1,7 prosentista 1,9 prosenttiin.”Meillä on ollut suuria investointeja, kirkon remontti on vielä kesken ja jatkuu varmaan vuoden verran. Siihen on mennyt yli kaksi miljoonaa euroa. Ja Pertunmaalle rakennettiin seurakuntatalo vuosi sitten”, sanoo Mäntyharjun seurakunnan talouspäällikkö Risto Jaakola.Viime vuonna Mäntyharjun seurakunnan tulos oli hieman miinuksella. Seurakunnan jäsenmäärä on hiipunut hiljalleen, mutta ainakaan vielä se ei ole vaikuttanut merkittävästi talouteen. Tulevaisuudessa tilanne voi kuitenkin olla toinen.”Jäsenmääräennusteet ovat synkät, niiden mukaan 20 vuoden päästä jäsenmäärä jopa puolittuu. Etelä-Savon alue taitaa olla kauttaaltaan eniten menettävä siinä mielessä, että väestökehitys on laajalti negatiivinen”, Jaakola toteaa.”Jollakin aikataululla pitää varmasti henkilöstönkin vähentyä.”Kirkkohallituksen Peranderin mukaan kirkon taloustilanne näyttää tänä vuonna kokonaisuudessaan positiiviselta.”Näyttäisi siltä, että kirkollisverotulot olisivat kasvamassa lähes kahden prosentin verran”, Perander toteaa.”Kun tilityksistä puuttuu viimeinen kuukausi, voidaan päätellä että plussan puolelle menisi valtaosalla seurakuntia, ei varmaankaan kaikilla.”Perander huomauttaa kuitenkin, että kyseessä on yksittäinen vuosi.”Isossa kuvassa on menty alaspäin vuodesta 2009 alkaen.”Viime vuonna negatiivisen tuloksen teki joka toinen seurakunta. Peranderin mukaan kirkon verotuloja ovat jäsenmäärän vähentymisen lisäksi heikentäneet muun muassa kiky ja palkkojen nollakorotukset.”Jäsenmäärän väheneminen ei kuitenkaan ole vaikuttanut niin paljon, kuin on ajateltu. Ja kirkollisvero on pysynyt kohtuullisella tasolla siitä huolimatta.”Veronkorotukset eivät Peranderin mukaan vaikuta kirkon jäsenmäärään merkittävästi. Hän on selvittänyt aiempina vuosina asiaa kyselyillä veroaan korottaneissa seurakunnissa.”Vain yhdessä tapauksessa oli selvä eropiikki. Sekin johtui siitä, että asia oli mennyt valtuustossa äänestykseen ja siitä oli ollut paikallislehdessä kirjoittelua”, Perander kertoo.Paikkakunnasta riippuen kirkollisvero yhdessä kunnallisveron kanssa voi tehdä tuhansia euroja isomman loven asukkaan lompakkoon.Ero pienimmän ja suurimman yhteenlasketun kunnallis- ja kirkollisveron välillä on mediaanipalkalla yli 2 000 euroa vuodessa. Asia käy ilmi Veronmaksajain keskusliiton STT:lle tekemästä laskelmasta. Mediaanipalkka on 3 000 euroa kuukaudessa, eli puolet suomalaisista tienaa alle sen ja puolet yli.Yhteenlaskettuna pienin veroprosentti on Kauniaisissa Uudellamaalla, missä kunnallisvero on 17 prosenttia ja kirkollisvero 1. Kauniaisissa mediaanipalkalla kunnallis- ja kirkollisverot ovat noin 5 400 euroa vuodessa. Kirkollisveroa tästä on 300 euroa.Suurin yhteenlaskettu veroprosentti on puolestaan Halsualla Keskipohjanmaalla, missä kunnallisvero on 23,5 prosenttia ja kirkollisvero 1,7. Halsualla kunnallis- ja kirkollisverot mediaanipalkalla ovat noin 7 600 euroa vuodessa. Kirkollisveron osuus on hieman yli 500 euroa.Kunnallisverot nousevat ensi vuonna kaikkiaan 53 paikkakunnalla.”Määrä on aika normaali, mikä nyt viime vuosina on ollut”, arvioi Veronmaksajain keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola.”Mutta joukossa on suht suuria kuntia, alueella asuu noin miljoonaa asukasta.”Keskimääräinen kunnallisveroprosentti ensi vuonna on 19,97. Veroprosenttiaan ensi vuodeksi laskeneita kuntia on seitsemän. Sotkamossa veroprosentti laskee peräti 1,5 prosenttiyksikköä